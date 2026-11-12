Tecnología

Firma costarricense de IA inicia operaciones en El Salvador

TicoNeural anunció que abrió oficinas en San Salvador, desde donde atiende a clientes corporativos de 14 departamentos en ese país centroamericano.

Por Carlos Cordero Pérez

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La startup costarricense TicoNeural, enfocada en soluciones basadas en tecnología de inteligencia artificial (IA) para gobiernos y empresas, anunció la apertura de sus operaciones en El Salvador. La compañía tiene presencia con una oficina en San Salvador, desde donde atiende a los clientes corporativos de los 14 departamentos de ese país.








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Tico NeuralIAinteligencia artificial
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".