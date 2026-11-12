Firma costarricense de IA inicia operaciones en El Salvador

La startup costarricense TicoNeural, enfocada en soluciones basadas en tecnología de inteligencia artificial (IA) para gobiernos y empresas, anunció la apertura de sus operaciones en El Salvador. La compañía tiene presencia con una oficina en San Salvador, desde donde atiende a los clientes corporativos de los 14 departamentos de ese país.
“Llegamos a El Salvador con la misma regla que aplicamos aquí (en Costa Rica). La IA atiende y prepara, y una persona responsable decide”, dijo Jesús Zeledón, fundador de TicoNeural.
La firma desarrolla y comercializa dos familias de soluciones bajo lo que denomina su “ecosistema Titan”. Por un lado, ofrece soluciones dirigidas a gobiernos locales e instituciones públicas (Titan Gov) y, por el otro, soluciones dirigidas a empresas, negocios y clínicas, con atención al cliente, recepción por voz, automatización de procesos internos (Titan Business) y un sistema clínico con IA para clínicas y consultorios (Titan Salud).
La primera permite a las entidades brindar atención ciudadana por WhatsApp, web y teléfono, gestión de trámites, trabajo de campo y control institucional.
En Costa Rica, la tecnología Titan opera en entornos reales en usos de suelo, patentes e inspecciones de campo y en la atención por WhatsApp con la asistencia agéntica (con agentes de IA).
Cada organización elige dónde corre su sistema: en su propia infraestructura, en un esquema híbrido o en la nube.
Para la gobernanza de sus agentes de IA, TicoNeural incorpora por etapas Agent Trust, la capa desarrollada por Alygn, empresa asociada con sede en Texas, Estados Unidos. Agent Trust da a cada agente una identidad, una persona responsable, límites declarados y un registro verificable de lo que hizo.
Origen
TicoNeural utiliza tecnologías de grandes firmas destacadas en la industria, pues es OpenAI Select Partner y miembro del programa Nvidia Inception.
La firma fue fundada en noviembre de 2025 por Jesús Zeledón, un AI Architect enfocado en transformar sistemas de IA en infraestructura operativa para ejecutar acciones y automatizar procesos. Inició operaciones con cinco colaboradores.
Zeledón comenzó a trabajar en 2024 con la firma californiana Core Semantic y fundó TicoNeural para desarrollar soluciones de automatización con agentes de IA, asistentes avanzados y chatbots enfocados en crear bots capaces de interpretar las solicitudes de los usuarios aun cuando la redacción o el audio resulten ambiguos.
Además de la automatización, la empresa desarrolla software, sitios web y mercadeo digital. Desde el inicio impulsó la implementación de sus servicios en municipalidades para la atención de consultas ciudadanas, con el objetivo de agilizar trámites presenciales y evitar tiempos prolongados o entregas de información incompleta.
La incursión en El Salvador es un paso lógico para buena parte de las firmas desarrolladoras de Costa Rica, pues Centroamérica es uno de los principales mercados para la industria tecnológica local junto con Estados Unidos, a través de servicios de tercerización en especial, según los estudios de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).