Tecnología

Fox Corporation compra Roku por $22.000 millones para liderar el streaming gratuito

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Por AFP

El grupo mediático estadounidense Fox Corporation, controlado por la familia Murdoch, anunció el lunes que adquirirá la plataforma de streaming Roku por 22.000 millones de dólares, en una apuesta por la publicidad en línea y la agregación de contenidos.








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