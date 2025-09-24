Tecnología

Gobierno acata orden del TSE sobre radio y televisión, pero mantiene presión para aprobación de su proyecto de tarifas de las frecuencias

Micitt anunció que se publicó nueva prórroga, lo cual ocurre tras la orden del TSE en abril pasado de abstenerse de implementar variaciones en el modelo y asignación de las frecuencias de radiodifusión

Por Carlos Cordero Pérez

Con la nueva prórroga a las concesiones de frecuencias de radio y televisión que anunció, el gobierno acata la orden del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Sin embargo, el Poder Ejecutivo mantiene la presión para que los diputados aprueben su proyecto de un impuesto a los ingresos brutos de la industria.








Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

