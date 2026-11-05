Tecnología

Google anuncia que desactivará sus herramientas de IA para escolares presionado por las críticas

Google desactivará por defecto herramientas de IA en escuelas, pero dará a los administradores la opción de activarlas manualmente.

Por AFP

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Google anunció esta semana que desactivará por defecto sus herramientas de inteligencia artificial (IA) para escolares, tras recibir críticas por promover funciones de IA entre los estudiantes, en medio del debate sobre cómo debería utilizarse esta tecnología en las aulas.








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