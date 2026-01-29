Tecnología

Google presenta AlphaGenome, un nuevo paso en la comprensión del genoma humano

AlphaGenome utiliza inteligencia artificial para analizar cómo determinadas porciones del ADN regulan la actividad de los genes en la célula

Por AFP

Por Bénédicte SALVETAT REY — AlphaGenome, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google hecha pública este 28 de enero, da un paso más en la comprensión del genoma al analizar cómo determinadas porciones del ADN regulan la actividad de los genes en la célula.








AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

