IA y digitalización en campaña: ¿Qué proponen los partidos que lideran las encuestas para la modernización del Estado?

La tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial (IA), e incluso la investigación científica, están muy presentes en los programas de las agrupaciones políticas que encabezan las encuestas electorales desde hace meses.

Con diferentes grados de intensidad y cantidad de propuestas, los planes de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Frente Amplio (FA), Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Pueblo Soberano (PPSO), en orden alfabético, incluyen medidas de implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la IA, la investigación científica y la innovación.

El reportaje se centró en estos partidos debido a que eran los cuatro con mayor intención de voto (y que superaban el margen de error), según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada en diciembre.

La visión que domina, sin embargo, se reduce a que las tecnologías son herramientas para mayor competitividad y no el eje central o la fuerza productiva sobre la que ocurre la modernización de los países y las sociedades desde el siglo XIX. Pero este es un déficit que también tienen otros sectores.

Los programas aprueban en la mención de las plataformas actuales (5G, robotización, Internet de las cosas o IoT, blockchain, IA, macrodatos, digitalización de trámites) y la biotecnología para “utilizarlas” en diferentes campos, la digitalización de trámites y servicios, la conectividad universal y en centros educativos, el transporte, la salud y la agroindustria y el sector rural.

Reprueban de cara a las tendencias inmediatas: la IA agéntica, las redes móviles de sexta generación (6G), la computación cuántica, la genética y la medicina regenerativa, y en cómo los sectores podrán aprovecharlas, en particular aquellos relacionados con el desarrollo de soluciones TIC a nivel local y para el mercado internacional.

En todo caso, aunque esperen a “que se aclaren los nublados del día” en estos campos, será inevitable que las próximas autoridades las tengan que incluir en sus agendas, pues son tendencias que empiezan a concretarse a nivel global, irrumpirán en este período, serán dominantes en la siguiente década y profundizarán los efectos de las actuales tecnologías en el empleo, la producción, los servicios públicos, la educación, la economía y la sociedad.

Coincidencias

No es la primera vez que las TICs tienen espacio en los programas político-electorales. La gran diferencia es la amplitud y la cantidad de propuestas en esta ocasión. Además, se incluye la IA, cuyo auge explotó hace menos de cuatro años.

En términos muy generales, hay coincidencias en las principales áreas, como la digitalización de trámites y servicios públicos para lograr la eficiencia, la competitividad y la modernización institucional.

Hay consenso en la necesidad de desplegar la red 5G, fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones (fibra óptica, banda ancha móvil) y dar prioridad a las zonas rurales, costeras e indígenas. Aquí, sin embargo, faltó contemplar las conexiones satelitales, como propone la GSM Association en un informe sobre el país recientemente publicado.

Los cuatro partidos también coinciden en que se debe garantizar el acceso universal y equitativo a la conectividad, aunque CAC y el FA lo elevan explícitamente a la categoría de derecho humano o ciudadano.

Todos concuerdan en que la IA puede mejorar la gestión pública y en su regulación ética. Hay propuestas adicionales: el FA plantea la necesidad de la transparencia algorítmica y un sistema de fiscalización laboral inteligente; CAC propone una ley que abarque la regulación laboral también; el PLN un hub de “IA sostenible”; y el PPSO la aplicación de la IA en salud para la detección temprana de riesgos y el uso de asistentes virtuales para trámites.

Los planes concuerdan en incorporar o fortalecer los enfoques de educación, formación, capacitación y actualización en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en los currículos educativos (primaria, secundaria, formación técnica) a través de reformas y programas de estímulo o becas.

Proponen programas de alfabetización digital o capacitación en competencias digitales dirigidos a diversos grupos poblacionales, como estudiantes, docentes o adultos mayores.

Y todos incluyen el fortalecimiento de la ciberseguridad, ya sea mediante leyes, agencias especializadas, la coordinación interinstitucional y con las empresas, el impulso de los estándares y la certificación técnica, la formación de talento humano en el área, el combate a los fraudes y la protección de datos.

Son coincidencias prometedoras, un mínimo consenso para lograr avances en esas áreas.

Diferencias

Los cuatro partidos políticos tienen diferencias, por supuesto. Algunas son de nivel de detalle, matices, enfoque o vehemencia. Otras probablemente se derivan de que un partido tomó en cuenta alguna medida y otro no, aunque en política un olvido o una omisión puede ser una decisión.

En digitalización de trámites y servicios públicos, el FA plantea el uso de la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y resucitar la agencia de gobierno digital; el PLN crearía una ventanilla única de investigación y desarrollo; y CAC se centra en la racionalización y digitalización con el uso de la IA, así como propone una ley de modernización de la contratación pública en servicios digitales.

El PPSO propone una ventanilla de trámites a nivel nacional y municipal, automatizar respuestas apoyándose en asistentes virtuales, y la conclusión del proyecto Hacienda Digital y la implementación de la tecnología para identificar la evasión y la elusión fiscal. También enumera una serie de medidas detalladas de uso de las TICs para seguridad ciudadana, incluyendo plataformas interinstitucionales, la integración de la IA y el uso de drones, biometría y análisis predictivo de los delitos.

En telecomunicaciones, CAC se enfoca en el despliegue de 5G y su aplicación en la salud digital y el transporte inteligente, al tiempo que propone el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); mientras el PPSO propone el uso compartido de la infraestructura para abaratar el servicio de Internet a mediano plazo y “promover el replanteamiento de los precios para las concesiones de radio y televisión”.

En este mismo campo, el PLN plantea un ecosistema robusto, sostenible y soberano, la modernización del ICE y la seguridad jurídica en frecuencias de radio y televisión. El FA propone recuperar la soberanía sobre los sistemas públicos de telecomunicaciones y la regionalización de las redes.

En brecha digital, el PLN impulsaría un programa de bienestar enfocado en la alfabetización y la ciberseguridad de las personas, incluyendo de menores de edad, así como una carrera de ciberseguridad y kits tecnológicos para micro y pequeñas empresas.

El PPSO propone un programa enfocado en la brecha que enfrentan los adultos mayores, la alfabetización contra fraudes digitales y fondos concursables para que startups y universidades desarrollen soluciones de ciberseguridad; y CAC aplicaría medidas orientadas a grupos excluidos y centros de salud.

Asimismo, FA sostiene que es necesario el fortalecimiento de la colaboración entre el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y del ICE, la protección de datos con blockchain y medidas de ciberseguridad financiera (rastreo de estafas bancarias, mecanismos de devolución de fondos).

Para el fortalecimiento de la investigación y la innovación hay diferencias de énfasis.

El FA, por ejemplo, plantea reordenar este tipo de esfuerzos, incrementar y garantizar fondos, evitar la fuga de cerebros y digitalizar los trámites en estas áreas.

El PPSO propone acelerar la penetración de la ciencia y la técnica para mejorar la calidad de vida y la competitividad, el aumento del financiamiento y el fortalecimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), aunque en el documento lo llaman Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Mientras el PLN considera posicionar al país como un hub en innovación, mesas por clúster (que abarcan conglomerados nacionales y regionales), encadenamientos productivos y el restablecimiento de la triada del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

Muchas medidas podrían considerarse complementarias, en apariencia. Más allá del énfasis en alguna área en particular, los únicos planteamientos contrapuestos son los del FA sobre la recuperación de la soberanía en telecomunicaciones. También los del PLN y el PPSO respecto a las frecuencias de radio y televisión, un tema álgido durante el 2025.