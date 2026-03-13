Tecnología

Guerra de conectividad: Liberty expande 5G fuera de la GAM y Claro aumenta velocidades de fibra

Claro anunció aumento de velocidad de Internet sin costo adicional a sus clientes actuales y promociones de temporada, mientras Liberty informó de nuevas zonas de cobertura de su red móvil

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Por Carlos Cordero Pérez
Tanto Claro como Liberty informaron sobre novedades en sus servicios para los usuarios móviles. (JOHN DURAN)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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