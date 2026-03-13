Guerra de conectividad: Liberty expande 5G fuera de la GAM y Claro aumenta velocidades de fibra

Tanto Claro como Liberty informaron sobre novedades en sus servicios para los usuarios móviles.

El mes de marzo inició con anuncios de los operadores móviles Claro y Liberty sobre la ampliación de sus servicios de Internet de fibra óptica y en redes móviles de quinta generación (5G) en Costa Rica, respectivamente.

El primero en informar que su servicio de 5G incluye nuevas zonas de cobertura fue Liberty, desde el pasado 3 de marzo. El mapa de la compañía mostraba, a principios de año, que el servicio estaba disponible en el Área Metropolitana.

Actualmente la red de Liberty, con tecnología Standalone de Ericsson, se puede utilizar en nuevas zonas, incluyendo algunas áreas turísticas y comerciales de Guanacaste, el Pacífico Central y la Zona Norte.

Según Liberty y Ericsson, esta red registra velocidades de descarga superiores a 1 Gbps y velocidades de subida cercanas a 100 Mbps. El servicio combina frecuencias en las bandas de 3.5 GHz y 700 MHz.

La expansión, aseguran ambos, permite avanzar en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato con el Poder Ejecutivo para el despliegue de la red y alcanzar la cobertura en todo el país a finales de este 2026.

Liberty indicó que su estrategia se centra en mejorar la experiencia de visitantes y residentes, dinamizar el comercio local y apoyar la creación de empleo.

“Estamos entusiasmados de ver el avance que estamos teniendo con el despliegue de la red 5G de la mano de Ericsson, y continuar con nuestro compromiso por conectar a las comunidades”, dijo Johanna Escobar, gerente general de Liberty Costa Rica.

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"Queremos contribuir al desarrollo y al crecimiento económico de Costa Rica mediante la tecnología", afirmó Johanna Escobar, gerente general de Liberty Costa Rica. (Marvin Caravaca)

Tanto este operador como su proveedor recalcan que las redes 5G servirán como infraestructura habilitadora para facilitar la digitalización, la automatización y una conectividad mejorada, marcando una nueva era en la seguridad de las redes para sectores críticos como manufactura, logística y transporte, turismo y seguridad pública.

“Este despliegue refleja nuestro compromiso con la digitalización de Costa Rica, impulsando la conectividad, fortaleciendo sectores estratégicos y creando oportunidades para personas, empresas y comunidades para aprovechar todo el potencial de esta tecnología de próxima generación”, dijo Sean Cryan, responsable regional en Ericsson.

Aumento de velocidades

Por su parte, Claro anunció un incremento de velocidad a los usuarios de su servicio de Internet mediante fibra óptica “sin costo adicional”.

El incremento automático de capacidades será efectivo para usuarios de los servicios Fibra Óptica Simétrica y Full Claro.

Con el incremento los usuarios de Fibra Óptica Simétrica —que brinda la misma velocidad de carga y de descarga— que actualmente cuentan con planes de 50 a 120 Mbps pasarán a disfrutar de 150 Mbps; asimismo, los clientes que tienen un servicio con velocidades mayores a los 200 Mbps ahora contarán con 100 Mbps adicionales de velocidad.

Los usuarios de Full Claro también tendrán un aumento en la velocidad de su Fibra Óptica Simétrica, pasando de 300 Mbps a 400 Mbps y de 600 Mbps a 800 Mbps.

La firma reiteró que el incremento de la velocidad no implica variaciones al precio actual de ninguno de los servicios, ni cargos adicionales.

La compañía también lanzó su Campaña de Verano, donde los clientes nuevos que adquieran Fibra Óptica Simétrica disfrutarán de un 10% de descuento durante 12 meses, 300 megas de Internet, más de 100 canales de televisión digital, los beneficios de Claro TV+, acceso a las competencias de UEFA y Conference League, Claro Sports y un mes de cortesía de Prime Video.

La compañía también indicó que el servicio Full Claro unifica los servicios móviles y hogar en una sola factura, un 10% de descuento durante 12 meses, 400 Mbps de Fibra Óptica Simétrica, más de 100 canales de TV y el doble de gigas en su plan Postpago.

Además, podrán ser parte de las más de 1,3 millones de personas “en las siete provincias del país” que ya disfrutan de la red 5G de Claro, con velocidades hasta 10 veces superiores a las redes actuales 4G LTE.

“En Claro conocemos la importancia que representa la conectividad para el día a día de nuestros clientes”, señaló Leonel Ahrens, gerente de mercadeo de Claro.

"Constantemente innovamos para poder brindar la mejor tecnología de vanguardia”, dijo Leonel Ahrens, gerente de mercadeo de Claro. (Claro/Claro)

En noviembre de 2025 el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó que el servicio 5G de Kölbi está disponible mediante una Experiencia Piloto 5G Standalone, sin costo adicional para los clientes.

Para disfrutar del servicio, los clientes móviles deben contar con un plan postpago K Plus, un teléfono 5G con capacidad de doble SIM y encontrarse en las zonas habilitadas de las siete provincias.

En ese momento, el ICE especificó que la red móvil 5G Standalone de Kölbi opera de manera independiente de las redes 4G y que la experiencia piloto estaba vigente hasta el 22 de febrero de 2026. La entidad brinda este servicio aprovechando la red de su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) mientras avanza su propio proyecto de red 5G.