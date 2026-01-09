Tecnología

5G en Costa Rica: tecnología móvil inicia año de la expansión; vea dónde hay cobertura

Los operadores móviles concentran los servicios de 5G en el Área Metropolitana y en varias localidades del país en la actualidad, mientras aceleran el despliegue de sus redes en este 2026

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

El 2026 deberá ser el año de la expansión de la cobertura de la tecnología y de los servicios móviles de quinta generación (5G) en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
5GSutelClaroICELibertyRacsanPerf
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.