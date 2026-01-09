5G en Costa Rica: tecnología móvil inicia año de la expansión; vea dónde hay cobertura

El 2026 deberá ser el año de la expansión de la cobertura de la tecnología y de los servicios móviles de quinta generación (5G) en Costa Rica.

Hace 12 meses se realizó la subasta de frecuencias donde participaron las firmas móviles privadas Liberty y Claro y otros cuatro operadores regionales (Coopeguanacaste, Coopelesca, Coopesantos y Ring Centrales).

Seis meses después, la Contraloría General de la República avaló los contratos firmados entre cada firma y el Poder Ejecutivo.

A esa altura, Liberty ya ofrecía el servicio a partir de un permiso especial obtenido desde el 2024 y Claro realizó el lanzamiento del suyo en setiembre anterior.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por su parte, impulsa una licitación para adquirir la tecnología. En la actualidad, comercializa el servicio de 5G aprovechando la infraestructura desplegada por su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa). El Instituto comercializa sus servicios de telecomunicaciones con la marca Kölbi.

Al final del 2025, los operadores señalaron que sus clientes podrían obtener el servicio si contaban con un teléfono móvil que acepte esa tecnología y si se encuentran en las zonas de cobertura.

Las compañías prometen velocidades de datos 10 veces mayores a los servicios actuales de 4G, lo que brinda mayores capacidades para descarga de aplicaciones y archivos, disfrutar de videos, ver series en streaming y videojuegos y posibilidades de conectar más dispositivos.

Las compañías y la industria insisten que las principales aplicaciones y beneficios de la nueva tecnología son a nivel empresarial, tanto en conectividad del personal (para enviar órdenes de compra de un cliente o las facturas sobre el terreno, por ejemplo) como en la conectividad para digitalizar y automatizar las operaciones diarias en sus sedes, en zonas rurales y en zonas urbanas.

Los operadores nacionales brindan sus servicios de 5G en el Área Metropolitana, principalmente. Mientras Claro y Liberty deben iniciar el despliegue de sus redes según el cronograma establecido en el contrato de concesión de frecuencias para esta tecnología, el ICE apura la licitación para adquirir su propia red. (John Durán/John Durán)

Plazos de expansión

El pliego de condiciones de la licitación de frecuencias para 5G estableció el cronograma de despliegue de las redes 5G a partir de la asignación de espectro. Ese cronograma abarca hasta seis años.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) indicó que los concesionarios regionales no tienen una obligación de despliegue segregado por año, aunque tienen un plazo máximo de 72 meses (equivalente a seis años) a partir del inicio de la concesión.

En el caso de los operadores Claro y Liberty los plazos de instalación de unidades de infraestructura de acceso varían según las bandas de frecuencias concesionadas.

Cada año deben instalar un número determinado de unidades, pero el plazo final en la banda de 700 MHz es de cuatro años; en 2.300 MHz es de dos años; en 3.500 MHz es de seis años, lo mismo que en la de 26 GHz.

Las bandas de frecuencias milimétricas permiten conexiones en sitios de alta concentración de usuarios, como en conciertos y partidos de fútbol, mientras se dispone de bandas para grandes extensiones en zonas rurales y otras para cubrir centros urbanos.

Cobertura actual

En la actualidad, de acuerdo con los mapas de cobertura de los tres operadores y de la firma nPerf, los servicios móviles de 5G se concentran en el Área Metropolitana y en algunas localidades fuera del Valle Central, dependiendo de cada compañía.

nPerf es una empresa francesa que realiza mediciones de las redes de telecomunicaciones a nivel global con más de 300.000 pruebas diarias y más de 26 millones de escaneos de cobertura, basándose en más de 3.000 servidores instalados en todo el mundo.

Los mapas de cobertura de los operadores locales es una obligación establecida por la Sutel y se encuentran en sus respectivos sitios web. Estas son las reproducciones:

El mapa de cobertura de Claro muestra en color azul los sitios donde se cuenta con señal excelente y en rojo los que no tienen señal. (Reproducción de EF) (Reproducción EF/Reproducción EF)

Este es el mapa de cobertura de 5G que presenta Liberty Costa Rica en su sitio web. (Reproducción de EF) (Reproducción EF/Reproducción EF)

El mapa de cobertura de 5G del ICE y Racas muestra que el servicio se concentra en el centro del país y se brinda señal en otras localidades fuera del Valle Central. (Reproducción de EF) (Reproducción EF/Reproducción EF)

En los sitios donde el usuario se desplace, el móvil automáticamente sigue comunicándose mediante las redes 3G y 4G que dispone cada operador a nivel nacional. Al menos en los casos de Claro y Liberty.

En el caso del ICE, en la actualidad y mientras se aprueba e implementa la licitación en curso, se debe contar con un móvil para 5G y otro para 4G. Otra alternativa es utilizar uno de los modelos que el operador estatal ofrece con doble tarjeta SIM.

Todos los operadores, incluyendo Racsa, prometen que durante este 2026 mantendrán el ritmo de expansión de sus redes 5G, tanto para servicios fijos inalámbricos a hogares y empresas como de los servicios móviles para usuarios.

Los mapas de la firma nPerf (que se reproducen a continuación) están actualizados al 1.° de enero de 2026.

Mapa de cobertura de los servicios de Liberty proporcionado por la firma nPerf. (Reproducción EF) (Reproducción EF /Reproducción EF)

Mapa de cobertura de los servicios de Claro proporcionado por la firma nPerf. En color morado los puntos donde se brinda 5G. (Reproducción EF) (Reproducción EF /Reproducción EF)

Mapa de cobertura de los servicios de Liberty proporcionado por la firma nPerf. En color morado los puntos donde se brinda 5G (Reproducción EF) (Reproducción EF /Reproducción EF)

La expansión de la tecnología en los diferentes mercados típicamente parte de las principales ciudades a las localidades secundarias, para luego ampliar la cobertura a otros sitios como las zonas rurales.