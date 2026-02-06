Tecnología

Guía de ciberseguridad 2026: cómo proteger datos personales y corporativos ante nuevas amenazas

¿Cuán comprometidos están sus correos electrónicos y su número telefónico? Una herramienta se lo muestra. Además, implemente medidas de protección para usted y su empresa

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

La gran mayoría de las personas utilizan dos o más dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, saben que están sujetas a riesgos de seguridad y ni siquiera tienen un antivirus, pese a la evolución de los peligros cibernéticos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ciberseguridadvirusBrakkseguridad informáticaVPN
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.