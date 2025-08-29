Tecnología

Horas que ahora son minutos: la transformación que trae la IA al sector asegurador de Costa Rica

Impulsadas por la competencia y la tecnología, las aseguradoras en Costa Rica implementan inteligencia artificial. Buscan redefinir la eficiencia operativa y la experiencia del cliente en un mercado en evolución.

Por Carlos Cordero Pérez

La apertura del mercado de seguros en Costa Rica implicó la diversificación de compañías y productos. ¿La IA implicaría una segunda transformación?








