Tecnología

ICE adjudica red 5G con la meta de desplegarla y ponerla a disposición en los próximos 12 meses

En la licitación participó Huawei, pero el ICE indicó que la adjudicación cumple con el Convenio de Budapest que no ha sido firmado por China y excluye, por esa razón, a proveedores provenientes de ese país asiático

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Por Carlos Cordero Pérez
Oficinas del ICE Sabana Norte
El ICE adjudicó este 28 de abril la red 5G a las firmas Ericcson y al consorcio Coasin-Nokia. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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