ICE adjudica red 5G con la meta de desplegarla y ponerla a disposición en los próximos 12 meses

El ICE adjudicó este 28 de abril la red 5G a las firmas Ericcson y al consorcio Coasin-Nokia.

Al fin el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dio el paso para contar con su propia red de quinta generación (5G).

Un año después que se realizó la subasta para las frecuencias de 5G por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el Instituto realizó la adjudicación a un proveedor de redes y sistemas para este tipo de servicio.

Sutel había otorgado en febrero de 2025 las concesiones en una subasta de espectro a Liberty y Claro, a nivel nacional, y a operadores regionales como Coopelesca, Coopeguanacaste, Coopesantos y Ring Centrales.

Claro y Liberty anunciaron recientemente la ampliación de sus redes de 5G y la disponibilidad del servicio en todo el territorio nacional. Además, Liberty anunció una alianza con la firma Starlink para brindar cobertura satelital en diversos sitios donde el servicio móvil se interrumpe.

Coopelesca, además, inauguraría su red 5G en el mes de agosto.

En el caso del ICE el servicio que ofrece todavía se basa en la red de 5G de su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).

Los usuarios debían tener un móvil con doble tarjeta SIM para las redes de 3G y 4G y otra para 5G o un móvil aparte exclusivamente para 5G.

Cuando el ICE disponga de su propia red, se podrá utilizar con un mismo teléfono móvil las diferentes tecnologías en forma automática según la cobertura y disponibilidad.

Paso urgente

El ICE informó que este 28 de abril la junta de adquisiciones adjudicó la licitación para la red 5G a la empresa sueca Ericsson y al consorcio de las firmas Coasin y Nokia, que proveerá los equipos y los servicios de conectividad de las radiobases.

“Contra viento y marea, adjudicamos en esta Administración la red de transporte y la red masiva 5G, y aumentamos 23 veces la conectividad internacional con el cable submarino TAM-1. Son más de $220 millones invertidos para que Kölbi siga liderando el mercado nacional”, indicó Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.

El ICE logró adjudicar el concurso de su red 5G tras cuatro años de idas y venidas utilizando las frecuencias de que dispone desde antes de la apertura del mercado de telecomunicaciones entre 2008 y 2010.

El Instituto proyecta que este nuevo despliegue de 5G se implementará en los próximos 12 meses.

La red, según el ICE, contará con arquitectura Open-Ran Stand-Alone, que permitiría sumar múltiples fabricantes para brindar servicios y proveer equipos, así como eliminaría la dependencia a una sola empresa.

El Instituto agregó que la modernización del ecosistema de telecomunicaciones cumple con lo indicado en el Decreto Ejecutivo de 2023, en torno al Convenio de Budapest sobre ciberseguridad.

El decreto impide realizar compras de equipos y sistemas de empresas provenientes de naciones que no han firmado ese convenio. Es el caso de la República Popular China, que argumenta que no es necesario firmar ese convenio pues ya las Naciones Unidas tienen un marco de reglas internacionales al respecto, y de su compañía Huawei.

Pese a eso, Huawei presentó diferentes objeciones y ofertas a la licitación del ICE. Queda por ver las objeciones que se presenten al acuerdo tanto a nivel del ICE como ante la Contraloría General de la República.

El ICE destacó la participación de otras empresas en el proceso adjudicatorio de la red 5G en referencia a los cuestionamientos del proceso licitatorio y de supuesto favorecimiento a firmas de Estados Unidos.

“La adjudicación final estuvo más de $100 millones por debajo del presupuesto planeado, que inicialmente fue estimado en $250 millones”, indicó el ICE en el comunicado.

En la recomendación de adjudicación emitida el pasado 14 de abril se indica que la implementación de la red 5G permitirá ofrecer a los clientes del ICE la posibilidad de incursionar en una amplia gama de nuevos servicios que actualmente no están disponibles a través de la tecnología 4G.

Se potenciaría “la mejora” en servicios de salud, transporte con el uso de automóviles autónomos, realidad virtual, realidad aumentada, seguridad y hogares inteligentes, entre otros.

Además, se mejorará la banda ancha móvil, la capacidad de admitir densidades extremadamente altas de dispositivos por celda, menor latencia, implementación y operaciones de red flexibles y mayor eficiencia energética, se indica en el documento incluido en el expediente de la licitación en el Sistema de Compras Públicas (Sicop).

Regreso

La adjudicación a Ericsson y a Coasin-Nokia representa el desplazamiento de Huawei como proveedor, ya que la firma china fue la fabricante de los sistemas de las redes de 3G y de 4G desde hace casi 20 años.

Ericsson también vuelve a obtener la adjudicación de las redes móviles del ICE tras más de dos décadas de haber provisto parte de la red GSM de 2G. En aquel momento, Alcatel también fue proveedora de la red GSM.

Alcatel (luego integrada a Nokia) y Ericsson fueron, por aparte, protagonistas de los escándalos en esas adjudicaciones alrededor del año 2004.

La licitación fue dividida en dos partes. Por un lado, lo que se denomina el Core Móvil y por el otro los equipos y los servicios de conectividad de las radiobases.

Para el primer componente, antes de la mejora de precios, la oferta de Ericsson fue por $171,5 millones, mientras que Samsung habría presentado una oferta por $128,7 millones, Huawei por $138,9 millones, Nokia por $163,9 millones y Datasys-Ciberc-ITC por $193,7 millones.

Después de la mejora los precios quedaron así: Ericsson por $105,5 millones; Datasys-Ciberc-ITC por $108,8 millones y Nokia por $119,1 millones, según la recomendación con fecha del 14 de abril pasado.

Para el segundo componente, también antes de la mejora de precios, la oferta de Coasin fue por $32,4 millones, mientras que Huawei presentó una por $14,8 millones, Ribbon por $15,1 millones, la de Sisap-Infosec por $33,7 millones, la de Ericsson por $35,6 millones, la de GBM por $45,6 millones, la de IT Servicios de Infocomunicaciones por $50,3 millones y la de Datasys-Ciberc-ITC por $58,8 millones.

En la fase de mejoras de precios las ofertas para este componente quedaron en Coasin por $26,5 millones, Sisap-Infosec por $32,6 millones, GBM por $37 millones, IT Servicios de Infocomunicaciones por $38,8 millones y Datasys-Ciberc-ITC por $42,6 millones.

Polémica

La actual contratación del ICE no está exenta de polémica tampoco. En el proceso se presentaron controversias desde la Embajada de China por el caso de Huawei y también fue pública una reunión de la representación diplomática de Suecia y autoridades de gobierno.

A nivel legislativo y regulatorio también se presentaron cuestionamientos y solicitudes de revisión, críticas y solicitudes de oferentes de revisar la “mejora de precios” de Ericsson por ¢40 millones, alegando que esa rebaja iba más allá de los límites establecidos en el pliego.

Primero el ICE postergó la decisión alegando que las evaluaciones técnicas eran muy complejas y enfrentaba múltiples solicitudes de aclaración. Luego el consorcio Datasys-Ciberc-ITC y Ericsson impugnaron por aparte la propuesta de Samsung, alegando precios anormalmente bajos e inconsistencias técnicas, respectivamente.

En febrero pasado, el ICE declaró que las ofertas de Huawei y Samsung no cumplían los requisitos de la licitación, aunque los representantes de la segunda alegaron lo contrario.

La decisión de adjudicar a Ericsson la Red de Acceso de Radio de 5G (que conecta los móviles con la red de telecomunicaciones) por ¢48.000 millones fue cuestionada por otros proveedores, que alegan que la firma sueca es también proveedora de las redes de Liberty y Claro.

Entre los proveedores, se anuncia que lo que viene no será plácido para los protagonistas pues la fecha límite para la adjudicación definitiva está programada para el 20 de mayo.