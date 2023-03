Internet gratis en espacios públicos tambalea por vencimiento de contratos de Fonatel y por falta de presupuesto de municipalidades

¿Usted ha visto el letrero rosado que está colocado en los parques que dice ‘Zii Wifi’? Esta es una señal de que en ese lugar hay acceso gratuito a Internet. Estas redes pertenecen al Programa Espacios Públicos Conectados y el cual es financiado con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

Probablemente, si usted es de las personas que tiene un paquete de Internet postpago, o suele recargar con frecuencia su plan prepago, no haya tenido que utilizar este servicio, sin embargo este tipo de espacios son relevantes porque permiten acortar las brechas digitales que aún persisten en el país.

Todavía existe una parte de Costa Rica que está desconectada. “La brecha tecnológica favorece y refuerza las desigualdades sociales. Las personas que utilizan la conexión por fibra óptica y la telefonía celular postpago pertenecen principalmente a los quintiles de hogares de mayor ingreso, mientras que los sistemas prepagos y sin dispositivos para la conectividad se ubican, sobre todo, en hogares de menor ingreso”, indica el Programa Estado de la Nación (PEN).

Entre menos ingresos percibe un hogar, menos conexión a Internet tiene. En el primer quintil, que representa al 20% más pobre, solo el 30% de los hogares cuenta con acceso a Internet.

Precisamente, para esto existe Fonatel, para acortar estas desigualdades a través diferentes programas que tienen como objetivo ofrecer acceso a Internet a las poblaciones más vulnerables.

El programa tenía como objetivo en el anterior Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT 2015-2022), ofrecer Internet gratuito en 513 zonas públicas de las principales cabeceras de cantón. Esta meta ya se cumplió en su totalidad. El subsidio del programa consistía en pagar el servicio de Internet por plazos de tres, cinco y siete años en las zonas públicas establecidas.

“El plazo más corto de vencimiento correspondía a las municipalidades con mayor poder adquisitivo, para que, en ese lapso, los gobiernos locales pudieran buscar los recursos y generar los convenios necesarios para darle continuidad al servicio una vez que finalizara, pues las municipalidades adquirieron un compromiso para continuar con la activación de estos cuando acabara el subsidio”, explicó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

El tiempo venció y hay municipios que dicen no contar con los recursos para ofrecer las conexiones gratuitas, por ende el Internet gratuito que es anunciado con el letrero Zii, ya desapareció en 63 zonas públicas debido a que los contratos de Fonatel vencieron.

Donde ya no existe este servicio son principalmente en los gobiernos locales con mayores recursos presupuestarios, y cuyo plazo de vigencia era de tres años, tales como: San José, Montes de Oca, Heredia, Santa Bárbara, Tibás, Goicoechea, Orotina, Abangares.

En la lista de quienes más tienen recursos, Santa Cruz y Belén son dos municipios que continúan brindando este servicio mediante un convenio firmado con un contratista.

La decisión de continuar con el servicio corresponde a cada municipio y a los recursos presupuestarios asignados para mantenerlo activo.

¿Qué dicen las municipalidades? Copiado!

El programa Espacios Públicos Conectados continúa en ejecución para las zonas cuyo convenio se mantiene en vigor, algunas de ellas hasta el año 2028. No obstante, municipalidades como la de San José y la de Montes de Oca, el convenio establecido ya venció y queda en manos de las autoridades locales darle continuidad al servicio.

En San José y Montes de Oca, se han beneficiado de este servicio desde su instalación 254.509 usuarios, quienes generaron 1.627.881 sesiones y 111.781,2 GB de tráfico.

Desde el despacho de la alcaldía de Montes de Oca señalaron que se encuentran realizando un acercamiento con Fonatel y las autoridades competentes para analizar las opciones de la continuidad del proyecto, pero “deberán realizarse estudios para analizar el alto costo presupuestario que eso podría representar”.

Mientras que en el municipio de San José estiman que los costos en los que tendrían que incurrir para darle continuidad al servicio es de $35.000 mensuales.

“No es que las Municipalidades suspendieran el servicio, fue Fonatel que no continuara invirtiendo fondos en el proyecto”, señaló Carlos Garita, director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Municipalidad de San José.

En los parques municipales de San José específicamente, se reportó un promedio de 40.176 conexiones mensuales entre los 13 parques designados a la red de espacios públicos conectados.

“Sabemos que las empresas adjudicadas, (RACSA-ICE-PC Central de servicios) han gestionado y comunicado a Fonatel la necesidad de continuar con el servicio. Por parte de la municipalidad, estamos tratando de buscar alternativas para ver si Fonatel puede seguir patrocinando estos servicios”, dijo Garita.

El nuevo PNDT 2022-2027 emitido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), no incluye una meta específica para ampliar por nuevos períodos o a otras localidades el servicio de Internet gratuito en las zonas públicas existentes, por lo que una vez que vence el plazo establecido, las zonas son desconectadas, sino no existe un acuerdo municipal referente a su ampliación con el contratista.

La Sutel no puede ampliar ningún servicio o programa del Fonatel sin una instrucción de política pública.

“El problema es que algunas municipalidades no quieren hacerse cargo y no han planificado el presupuesto para hacerse cargo de ese servicio, entonces ahora la pregunta es ¿quién lo hace? A mí me parece que ya Fonatel hizo su papel, hizo la instalación y la mantuvo, ahora es necesidad de las municipalidades de que le ofrezcan ese servicio a sus habitantes”, afirmó Marcelo Jenkins, exministro del Micitt.

La preocupación que ahora existe es que si hay municipalidades grandes que dicen no poder hacerse cargo de este servicio, ¿qué pasará con las más pequeñas y que es precisamente dónde hay más personas sin conexión a Internet.

Fondo comprometido Copiado!

Este Fondo cuenta actualmente con un patrimonio de $258 millones y compromisos adquiridos en los contratos en ejecución por casi $456 millones hasta el 2027, que son cubiertos por el patrimonio vigente, los rendimientos que se generen de sus inversiones y por la contribución especial parafiscal que pagan anualmente todos los operadores de telecomunicaciones.

“Todos los recursos y los intereses que generan se encuentran comprometidos en su totalidad en proyectos hasta el 2027″, indicó la Unidad de Comunicación de Sutel. “Fonatel no tiene un solo colón ocioso”.

Siete operadores de telecomunicaciones acumulan el 91% de los contratos de Fonatel desde el 2012.

Se trata del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), Telecable, Cabletica (ahora Liberty), Central de Servicios PC, Millicom (Tigo) y Claro.

“Instamos a las municipalidades para que realicen las acciones necesarias que les permitan a los usuarios seguir disponiendo del servicio de Internet gratuito en los parques públicos, como una iniciativa que ha contribuido a la igualdad de oportunidades y al desarrollo tecnológico y social de nuestra población”. — Cinthya Arias Leitón, presidenta a.i. del Consejo Directivo de la Sutel.

El programa Espacios Públicos Conectados ha realizado una inversión de aproximadamente $26,3 millones. Asimismo, para darle mantenimiento y sostenibilidad a los servicios de Internet gratuito en las zonas públicas que siguen activas, Fonatel tiene comprometidos $27,8 millones hasta el año 2027.

A través de este programa se desplegaron 2.571 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional, infraestructura que ha sido aprovechada por los contratistas para dar continuidad a los servicios y desplegar redes de telecomunicaciones en diferentes zonas.

Pese al incremento de la penetración y la cobertura de los servicios, el acceso a Internet es todavía parcial a nivel de la población (83%) y de los hogares (81%). La mayor parte de ese acceso es vía móvil, pues la disponibilidad de computadoras desciende a nivel usuarios (36%) y hogares (50%).