iShop anuncia que recibirá dispositivos usados Apple en canje como parte del costo de otro nuevo

“Se pueden recibir hasta tres dispositivos (iPhone, Apple Watch o iPad) para adquirir un nuevo producto Apple”, dijo Alejandra Amador, gerente de mercadeo de iShop Centroamérica. (Foto para EF)

La cadena iShop, distribuidor local de productos de Apple, recibirá el dispositivo actual (iPhone, iPad o Apple Watch) del comprador como un método de pago.

El plan es denominado CashBack y puede aplicarse hasta tres dispositivos en un mismo proceso.

“Los usuarios pueden traer a valorar su iPhone, Apple Watch o iPad de forma totalmente gratis, nosotros le indicaremos si el dispositivo puede ser recibido y el monto de valoración”, señaló Alejandra Amador, gerente de mercadeo de iShop Centroamérica. “De esa forma, el cliente podrá decidir si lo aplica como parte del pago del nuevo dispositivo Apple que desea adquirir”.

La valoración de los productos es un servicio gratuito, que se puede realizar en cualquiera de las 14 tiendas iShop de Costa Rica. Si queda un monto restante, tras aplicar el CashBack, se puede pagar mediante el financiamiento de 12 meses y hasta 36 meses con Minicoutas de BAC Credomatic, Cuoticas de Credix, Multimoney y Emma (Easy Mobile Money Access).

iShop cuenta con más de 71 tiendas en seis países de Latinoamérica. En Costa Rica tiene 12 puntos en la Gran Área Metropolitana, una en Pérez Zeledón y otra en Herradura, cinco centros de servicio técnico autorizados por Apple, tienda en línea, canal WhatsApp (6160-0274) y 100 colaboradores.

iShop cuenta con más de 14 tiendas en Costa Rica y canales digitales, como tienda en línea y WhatsApp. (Foto para EF)

Qué se puede hacer

El canje puede aplicarse a diferentes dispositivos, para que el el cliente pueda adquirir lo que desee, incluyendo el nuevo iPhone 13 cuando esté disponible.

Por ejemplo, en el plan en el plan CashBack se puede emplear un Apple Watch. “Se pueden recibir hasta tres dispositivos (iPhone, Apple Watch o iPad) para adquirir un nuevo producto Apple”, dijo Amador.

La ejecutiva explicó que las revisiones de los dispositivos se centran básicamente en que los componentes que trae el dispositivo sean originales, pues en ocasiones los clientes acuden a lugares para reparar sus dispositivos que no son Centros Autorizados por Apple por lo cual no usan piezas originales. Se hace una revisión también a nivel estético, para determinar que el dispositivo no esté quebrado.

“Una de las cosas más importantes para nosotros es que el dispositivo pueda ser desbloqueado por el propio usuario que lo lleva y que no se encuentre bloqueado en la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones)”, detalló Amador. “No promovemos la venta de dispositivos robados, ante la mínima duda, el dispositivo no se recibe”.

iShop indicó que se encuentra preparando el ingreso de los iPhone 13. Otros distribuidores de Apple también ajuntan acciones para el lanzamiento local de este nuevo modelo. iCon adelantó que ofrecerá opciones de asesoría y financiamiento y Tiendas Monge había comunicado que ya tienen el dispositivo en preventa.