Jefe de Nvidia pide pagar “lo máximo posible” a los trabajadores ante las extraordinarias ganancias del sector de semiconductores

Las empresas deben pagar a los trabajadores “tanto como sea posible”, afirmó este martes en Taiwán el jefe de Nvidia, Jensen Huang, antes de viajar a Corea del Sur, donde Samsung evitó recientemente una huelga gracias a un acuerdo de cuantiosas bonificaciones con su sindicato.

A Huang, director del gigante estadounidense de hardware de inteligencia artificial (IA) considerado la empresa más valiosa del mundo, le preguntaron sobre el conflicto de Samsung Electronics en una conferencia de prensa en Taipéi, donde se celebra esta semana la importante feria tecnológica Computex.

“No soy experto en ese tema”, aclaró. “Creo que a la gente se le debe pagar tanto como sea posible. Pregúntales a mis empleados: literalmente, eso es lo que hago (...). Pago a mis trabajadores todo lo que puedo”, añadió.

“Pero eso es solo lo que hago yo. No significa que esté bien”, completó.

Las empresas deben pagar a los trabajadores “tanto como sea posible”, afirmó este martes en Taiwán el jefe de Nvidia, Jensen Huang. (JUNG YEON-JE/AFP)

El auge de la IA ha impulsado el precio de las acciones de Nvidia más de un 1.170% en los últimos cinco años, lo que convirtió en millonarios a muchos empleados que poseían acciones.

Samsung, que fabrica chips de memoria esenciales para los centros de datos de IA, también ha visto cómo su valor y sus ganancias se dispararon a la par con la demanda global de esos semiconductores.

Al mismo tiempo, eso alimentó la frustración entre el personal del coloso surcoreano, que amenazó con ir a paro.

Según el acuerdo sindical finalmente alcanzado, alrededor del 60% de la plantilla nacional de Samsung recibirá una bonificación de aproximadamente 330.000 dólares este año, basada en una estimación de mercado de las ganancias operativas.