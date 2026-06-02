Tecnología

Jefe de Nvidia pide pagar “lo máximo posible” a los trabajadores ante las extraordinarias ganancias del sector de semiconductores

EscucharEscuchar
Por AFP

Las empresas deben pagar a los trabajadores “tanto como sea posible”, afirmó este martes en Taiwán el jefe de Nvidia, Jensen Huang, antes de viajar a Corea del Sur, donde Samsung evitó recientemente una huelga gracias a un acuerdo de cuantiosas bonificaciones con su sindicato.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IAtrabajoJensen Huang
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.