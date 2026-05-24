La fórmula para que los negocios de Costa Rica verifiquen los pagos mediante Sinpe Móvil, aumenten ingresos y generen lealtad de los clientes, todo en un segundo

Para muchos negocios, en especial microempresas y comercios, los pagos a través del Sinpe Móvil son claves, pues permiten que sus clientes cancelen las compras sin los costos derivados del manejo de dinero efectivo ni de comisiones por tarjetas.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) asegura, en su sitio web, que Sinpe tiene la ventaja de procesar las transacciones con acreditación o confirmación en tiempo real, lo que abarca el momento en que es consumido por las plataformas tecnológicas que interactúan para aplicar un crédito o débito automático en una cuenta cliente destino.

¿Sólo eso pueden hacer los negocios cuando reciben un pago vía Sinpe? ¿Existen otras posibilidades para potenciar el negocio luego de la notificación de pago? Eso es lo que propone la nueva solución de Olanzo.

La firma fue fundada en el año 2025 en Oslo, Noruega, y anunció el 15 de abril pasado la introducción de su solución en Costa Rica. El equipo desarrollador local de 10 personas comenzó a trabajar aquí hace más de un año y en febrero pasado inició la comercialización local.

Sus fundadores Jørn Forslund y Christopher Laska cuentan con experiencia en la creación y el escalamiento de plataformas financieras y tecnológicas en Europa y para el desarrollo de esta fintech tienen el respaldo de Mayanor Ventures, una firma de capital de riesgo también con sede en Noruega.

El interés por el mercado costarricense surgió debido a la fuerte adopción de las apps de pagos y transferencias electrónicas en tiempo real a través de Sinpe Móvil. Y porque descubrieron un vacío.

“Las pequeñas empresas operan a ciegas cuando se trata de conocer a sus clientes”, explicó Niklas Lind, gerente general de Olanzo en Costa Rica y quien cuenta con más de 20 años de experiencia en pagos, telecomunicaciones y desarrollo de productos en Europa, Asia y América Latina.

La firma sostiene que los sistemas de pago tradicionales presentan problemas operativos: el manejo de efectivo genera costos de resguardo y envío o depósito en los bancos y las tarjetas implican comisiones que son consideradas por los detallistas y otros sectores como elevadas.

En ambos casos se presenta acceso limitado a la información del cliente para efectos de que el negocio pueda fortalecer su relacionamiento y comercialización en el mercado.

Con Sinpe Móvil ocurre algo similar, pese a su casi omnipresencia cada día en las actividades comerciales. Las estadísticas del BCCR indican que a través de Sinpe Móvil se contabilizaron 45 millones de transacciones en abril de 2025, 80 veces más que en enero de 2020, y por un valor de ¢748.030 millones (54 veces más). El servicio acumula un total de 1.442 millones de operaciones.

Según Lind, Sinpe es el cuarto sistema más usado en el mundo para transacciones virtuales de cuentas bancarias, aunque Costa Rica apenas experimenta lo que ya superaron otros mercados como el brasileño o el indio con plataformas similares.

La solución de Olanzo permite a las pymes y otros negocios comprobar los pagos vía Sinpe Móvil y generar una relación con sus clientes a partir de promociones, ofertas, regalías e información de lanzamientos. (Olanzo/Olanzo)

Las soluciones de firmas como Olanzo podrían expandirse con más fuerza si se afina la regulación local para las firmas de tecnologías de servicios financieros (fintech), en especial para trabajar junto con los bancos, y en la gestión de datos personales. “Queremos cooperar con los bancos, no competir con ellos”, dijo Lind.

En Costa Rica, la iniciativa Misión Lunar identifica 66 fintech, de las cuales 25 son de pagos digitales y 23 de software financiero. Se les unen otras de préstamos digitales, criptoactivos, seguros (insurtech), neocooperativas y cambio de divisas. Algunas tienen varios servicios.

Potencial de pagos electrónicos

Cuando el cliente paga con tarjetas, con alguna app de pago o con Sinpe Móvil, un restaurante, un abastecedor y hasta un supermercado local recibe la notificación de la cancelación. Y hasta ahí.

El negocio no tiene conocimiento del cliente ni forma para desarrollar una relación utilizando programas de lealtad, ofertas y promociones, lanzamiento de productos y servicios o regalías.

Las pymes, en especial, operan a ciegas al no poder identificar a sus clientes y pierden la oportunidad de impulsar recompras y aumentar sus ingresos hasta en un 30%.

Eso es lo que viene a resolver Olanzo para las transacciones mediante Sinpe Móvil. Según la firma, la solución transforma la compra diaria en una relación de lealtad con el cliente y en un punto de partida para el crecimiento comercial al combinar la aceptación de pagos con un CRM integrado.

El sistema permite a los negocios recibir pagos Sinpe verificados de forma inmediata, eliminando la necesidad de capturas de pantalla o conciliaciones manuales, y vincula a los clientes identificados con su perfil, lo que facilita contactarlos por correo electrónico, mensajes cortos de texto (SMS) o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Así podría enviar novedades, promociones y beneficios de lealtad con el consentimiento del cliente. Según Lind, este modelo se asocia con incrementos de ingresos medibles, inicialmente del 19%.

La solución también la pueden utilizar quienes brindan servicios y reciben pagos con Sinpe Móvil, así como spas, gimnasios y hasta taxistas o quienes realizan transporte privado, de carga o de pasajeros.

Parte del equipo local de Olanzo. En orden usual: Tamela Hedstrom, Fiorella Guzmán, Ariana Vargas, Niklas Lind e Irving Enriquez. (olanzo/olanzo)

Niklas Lind, gerente general de Olanzo en Costa Rica, dijo que esperan contar en diciembre próximo con unos 3.000 negocios que utilicen la aplicación en el país. (Olanzo/Olanzo)

Cómo se usa

Para usar el servicio, los comercios se suscriben en el sitio web de la plataforma, la cual realiza la respectiva validación. Luego el comercio puede usar la solución en línea, en una computadora, tableta o móvil. Además, pueden integrar un datáfono para pagos con tarjeta.

El cliente no tiene que descargar la app. Solo paga con su SINPE Móvil habitual.

El costo para el negocio de usar la solución de Olanzo es de 1% por transacción, mucho menos que las comisiones por tarjeta, y no requiere pago inicial.

“Un restaurante puede pagar la suscripción mensual con una o dos mesas”, ejemplificó Lind. “Un negocio de salud o de belleza, la paga con los ingresos obtenidos al atender dos o tres clientes”.

La solución utiliza inteligencia artificial (IA) para que los negocios generen campañas y comuniquen ofertas especiales, otorguen sellos digitales de lealtad o entreguen regalías (obsequios). De esa forma, tendrían más capacidad, poder y oportunidades de aumento de sus ventas.

La identificación del cliente es clave para la estrategia de crecimiento, pues permite una gestión activa, lo que contrasta con la pasividad de los sistemas tradicionales de pagos.

Olanzo espera alcanzar hasta 3.000 negocios suscritos en diciembre próximo. Además, espera en dos meses máximo reducir el tiempo de incorporación de negocios al servicio de las 24 horas actuales a 30 minutos. Así, un comercio se suscribe y a la media hora ya está validado y puede utilizar la plataforma.

Lo más importante es el valor que crea a las pequeñas empresas. “Los pagos no deberían ser un punto final”, insistió Lind. “Deberían ser el punto de partida para el crecimiento del negocio”.