Tecnología

La fórmula para que los negocios de Costa Rica verifiquen los pagos mediante Sinpe Móvil, aumenten ingresos y generen lealtad de los clientes, todo en un segundo

Una nueva solución desarrollada por una fintech de Noruega permite a los negocios, servicios profesionales y hasta taxistas generar promociones, ofertas y programas de puntos con los clientes que pagan mediante Sinpe Móvil

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Por Carlos Cordero Pérez

Para muchos negocios, en especial microempresas y comercios, los pagos a través del Sinpe Móvil son claves, pues permiten que sus clientes cancelen las compras sin los costos derivados del manejo de dinero efectivo ni de comisiones por tarjetas.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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