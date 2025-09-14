Tecnología

La IA es inevitable: ¿ya usted y su empresa se prepararon? Revise estas recomendaciones

El 80% de las actividades y empleos se verán impactados por la inteligencia artificial, por lo que las empresas y las personas deben prepararse

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Cuando en el evento sobre la IA de la firma BDS preguntaron quiénes usaban la inteligencia artificial (IA) para contestar correos electrónicos, casi la mitad de las personas asistentes levantaron la mano. Pero solo una lo hizo ante la pregunta de si su empresa ya tenía mapeadas actividades que cambiarían con esta tecnología.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
inteligencia artificialBDSLittler MendelsonForo Económico MundialBanco MundialCindeJessica Barrantes
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.