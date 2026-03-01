La IA es la gran protagonista del Congreso Mundial de la telefonía móvil en Barcelona la próxima semana

El Congreso mundial de la telefonía móvil (MWC), la gran cita anual de las telecomunicaciones, arranca el próximo lunes 2 de febrero en Barcelona, España.

Es su vigésima edición, en medio de intensos debates sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) en un sector obligado a reinventarse.

Durante cuatro días, unos 109.000 profesionales del sector recorrerán los pasillos del “congreso del teléfono inteligente”, según la Asociación Mundial de Operadores de Telecomunicaciones (GSMA), que organiza el evento desde 2006 en la capital catalana.

Según la GSMA, a la cita acudirán más de 2.900 expositores y unos 70 ministros de todo el mundo.

El evento servirá de escenario para que los gigantes de las telecomunicaciones (Samsung, Huawei, Nokia, Orange, Xiaomi, Honor) y grandes nombres de la tecnología mundial (Google, Microsoft, Meta y Amazon) muestren sus novedades y propuestas.

Pero no Apple, ausente como cada año, que presentará el próximo miércoles sus nuevos productos en eventos organizados en varios continentes.

Entre los ponentes figuran los directivos de los grandes grupos de telecomunicaciones mundiales, así como Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, la empresa espacial del multimillonario Elon Musk.

Entre las múltiples innovaciones que se esperan en Barcelona, el grupo chino Honor presentará el primer “teléfono robot”, que promete causar sensación.

El Congreso Mundial Móvil se realizará entre los próximos 2 y 6 de febrero en Barcelona, España. (Foto archivo)

Soberanía de la IA

Los analistas de la GSMA pronostica los temas central del Congreso: la soberanía de la IA (aplicada al sector) y la revolución de las telecomunicaciones en la era de la “IA profesional”.

Las telecomunicaciones desempeñan un papel esencial en el auge de la IA, ya que esta depende de inmensas cantidades de datos que deben circular con rapidez, de forma fiable y segura, algo que hacen posible las infraestructuras de los operadores.

La “conectividad” dentro de las redes de satélites será otro elemento central de las conversaciones entre los profesionales del sector, en pleno debate en Europa sobre la necesidad de reforzar su “autonomía estratégica” en el ámbito digital.

Paolo Pescatore, experto en telecomunicaciones, también señaló que el despliegue del 5G y los “cimientos” que deben sentarse para un futuro mundo con 6G estarán en el programa.

El Fira Gran Vía es la sede principal del MWC desde 2006 en Barcelona. (Foto archivo)

Las grandes firmas presentarán sus novedades junto a cientos de empresas y startups que ofrecen nuevas soluciones y servicios a operadores y consumidores. (Foto archivo) (EDU PEDROCCHI)





Los cambios en los móviles a partir de la incorporación de la IA será parte de la presentación de los fabricantes de teléfonos celulares durante el MWC. (Foto archivo) (Nokia/Congreso Mundial Móvil, Barcelona, Nokia)

“Resistencia extraordinaria”

La vigésima edición del MWC llega en momentos en que el mercado mundial de los teléfonos inteligentes se reactiva, gracias a una política comercial agresiva impulsada por el lanzamiento de nuevos productos, especialmente de los grandes fabricantes chinos.

Según la consultora especializada IDC, en 2025 se vendieron 1.260 millones de dispositivos en el mundo, un 1,9% más que el año anterior.

“A pesar de un año difícil marcado por la volatilidad de los aranceles, las perturbaciones en la cadena de suministro y los persistentes vientos en contra a nivel macroeconómico en varios mercados, el mercado mundial de los smartphones demuestra una resistencia extraordinaria”, subrayó Nabila Popal, directora de investigación en IDC.

En un mundo sacudido por las políticas de Donald Trump, los precios de los chips de memoria (RAM) aumentaron, impulsados por la demanda para satisfacer las necesidades de la IA.

Pero eso no frena al mercado, donde las grandes marcas de móviles se disputan la preferencia de los consumidores a nivel global.

El fabricante estadounidense Apple representó el año pasado el 19,7% de las ventas de teléfonos móviles a nivel mundial, casi a la par de su gran rival surcoreano Samsung (19,1%). La empresa china Xiaomi completó el podio (13,1%).