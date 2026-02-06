Tecnología

La Unión Europea pide a TikTok cambiar su interfaz por ser demasiado “adictiva” para menores de edad

Varios países europeos analizan propuestas sobre la posibilidad de prohibir las redes sociales para niños o adolescentes

EscucharEscuchar
Por AFP

La Comisión Europea pidió este viernes 6 de febrero a la aplicación TikTok cambiar su interfaz “adictiva”, acusada de violar la legislación europea sobre cuestiones digitales, por lo que se expone a fuertes multas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
TikTokElon MuskXredes socialesUnión Europea
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.