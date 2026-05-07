Liberty lanzó su segundo servicio en Costa Rica en alianza con Starlink, la firma de Elon Musk

Liberty anunció su segundo servicio en alianza con Starlink, la firma de conexión satelital perteneciente a Elon Musk.

El operador Liberty Costa Rica anunció un segundo servicio que operará aprovechando la red satelital de la firma Starlink, perteneciente a Elon Musk.

Hace unas semanas informó que sus usuarios podrán tener señal móvil a través de la red satelital de Starlink en zonas donde no es posible la cobertura de los servicios celulares locales.

Este jueves 7 de mayo también anunció que su división de servicios corporativos, Liberty Empresas, fue autorizada para brindar el servicio de Internet de alta velocidad de Starlink.

“Como revendedores autorizados, estamos habilitados para proveer conectividad en escenarios en donde la red terrestre no es viable o requiere de un respaldo adicional”, dijo José Pablo Rivera, director de Liberty Empresas.

De esta forma, hoteles en zonas rurales, fincas, empresas agroalimentarias, sedes y oficinas regionales de diferentes industrias, así como escuelas y colegios en zonas alejadas, podrán utilizar esa conexión a través de su nuevo servicio Internet Corporativo Satelital.

“Como revendedores autorizados, estamos habilitados para proveer conectividad en escenarios en donde la red terrestre no es viable o requiere de un respaldo adicional”, dijo José Pablo Rivera, director de Liberty Empresas. (JOHN DURAN/John Durán)

El servicio es habilitado por Starlink, que posee una avanzada constelación de satélites. Esta red utiliza una baja órbita terrestre para ofrecer Internet de banda ancha.

Este enlace es capaz de soportar reproducción de video streaming, videollamadas y educación en línea, entre otros.

Liberty indicó que el nuevo tipo de conexión es ideal para empresas con operaciones en distintas zonas geográficas, ya que ofrece amplia cobertura en zonas remotas, baja latencia y un despliegue rápido.

Dentro de las funcionalidades del servicio está la conectividad en sedes remotas y proyectos de operación continua, respaldo ante eventuales caídas de red de fibra, interconexión segura con aplicaciones, nube y data center, videovigilancia y monitoreo y gestión de red 24/7.

Las organizaciones asegurarían así la continuidad de sus sistemas, al tiempo que pueden acelerar las aperturas de tiendas y nuevas sucursales.

Rivera indicó que el nuevo servicio es un apoyo significativo para distintas industrias y para el impulso en el desarrollo de los negocios.

“Liberty puede integrar el servicio de Starlink en su red empresarial como un servicio administrado”, detalló Rivera. “Además, las empresas tendrán acceso a capacidades completas como la gestión de red y la posibilidad de potenciar soluciones de SD-WAN, ciberseguridad y más, junto con monitoreo dedicado 24/7.”

El servicio se adapta a las necesidades de los clientes ya sea con instalaciones en ambientes exigentes o bien con soluciones para uso básico que permite estructuras portátiles.