Tecnología

Liberty lanzó su segundo servicio en Costa Rica en alianza con Starlink, la firma de Elon Musk

Casi un mes después del primer lanzamiento, Liberty anunció su segundo servicio basado en la red satelital global de Starlink para brindar Internet banda ancha

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez
Liberty
Liberty anunció su segundo servicio en alianza con Starlink, la firma de conexión satelital perteneciente a Elon Musk. (Liberty/Liberty)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.