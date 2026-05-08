Tecnología

Los errores que debe evitar cuando implementa IA en su empresa y que le pueden costar muy caro

El primero: no se puede ignorar la ola de la IA y cómo arrasa con las industrias, los negocios y el empleo; pero hay más...

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Por Carlos Cordero Pérez
inteligencia artificial, IA
(Cortesía para EF/Cortesía)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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