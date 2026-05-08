Los errores que debe evitar cuando implementa IA en su empresa y que le pueden costar muy caro

Ricardo Argüello, CEO de IQ Source, usa computadoras desde que a los 14 años de edad le obsequiaron un modelo XT de IBM y luego una Commodore 64 de 8 bits, que corrían herramientas de productividad y oficina con cassettes donde grababan los programas. Él pasó del hobby a un negocio en el que llegó a ser proveedor del sistema de cárceles de Estados Unidos y de firmas como Samsung y Baxter.

Junto con sus socios, desarrolló un traductor que se colocó muy bien en las embajadas ubicadas en San José, entre otros clientes. En aquel momento en Costa Rica también se comercializaban otros sistemas similares. Pero nadie vio llegar el sistema de traducción de Google.

O se confiaron, porque al inicio la aplicación de Google era muy torpe. Después el algoritmo mejoró y los usuarios no dejaron de usarlo. Argüello y sus socios estaban tan metidos en su negocio que no vieron la ola. Es lo mismo que él observa en la actualidad con la inteligencia artificial (IA).

“Hay gente que me dice que le pregunta al ChatGPT las fechas del Mundial de Fútbol 2026 y el bot las da incorrectas”, contó Argüello. “Entonces dicen que ‘eso no sirve’. O que le preguntan la hora actual en Brasil y también, la da mal. Pero eso no será así siempre. La realidad es que es una ola gigantesca”.

Las empresas y muchas personas oscilan entre el escepticismo y la adopción a ciegas de la IA, sin analizar cómo las golpea o les ayuda. Las consecuencias van desde la pérdida de oportunidades de negocio y de competitividad al derroche de dinero.

No todas las empresas tienen la misma actitud. “La prioridad es innovar con confianza y con impacto real”, dijo Jairo Londoño, gerente de Microsoft Costa Rica. “A medida que crece la adopción, con más del 80% de las empresas Fortune 500 utilizando soluciones de IA, también aumenta la necesidad de asegurar que estas tecnologías operen con control, seguridad y alineación al negocio”.

Un informe del Foro Económico Mundial revela que la convergencia de IA y herramientas digitales transforma las cadenas de valor en diversas industrias. “Las tecnologías disruptivas avanzan rápidamente y generan valor cuando se aplican de forma conjunta”, afirmó Cathy Li, directora del Centro de Excelencia en IA del Foro Económico Mundial. “La diferencia reside en quién combina los sistemas y las aplicaciones a gran escala”.

“Muchas empresas creen saber lo que necesitan y tal vez no es lo que realmente requieren para optimizar sus procesos”, dijo Ricardo Argüello, CEO de IQ Source. (IQ Source/IQ Source)

“La conversación sobre costos ha evolucionado. Hoy la implementación de IA no se evalúa únicamente por la inversión inicial, sino por el retorno que genera en eficiencia, productividad y crecimiento”, dijo Jairo Londoño, gerente de Microsoft Costa Rica. (Microsoft/Microsoft)

Inversión que se recupera Según IDC, las organizaciones están obteniendo un retorno promedio de 2,8 veces en sus inversiones en IA generativa, con plazos de recuperación cercanos a los 15 meses. Las empresas reportan mejoras concretas como un 51% en precisión y coherencia, un 45% de ahorro de tiempo y un 40% de mejora en la experiencia del cliente. En el caso de la IA agéntica, el ROI promedio es de 2,3 veces, con retornos en aproximadamente 13 meses, y con potencial de crecimiento a medida que su adopción se escala. Fuente Microsoft

Situaciones

La empresa con la que Argüello y sus socios comercializaban el traductor, llamada Word Magic Software, disminuyó la actividad paulatinamente, se quedó con dos colaboradores, cerró la oficina en 2011 y dejó de operar en 2017. Él se dedicó a otra iniciativa de desarrollo de sistemas a la medida. “Fue un golpe muy duro, pero aprendí que no hay que cerrarse a las nuevas tecnologías”, dijo.

En 2024, junto con otros dos socios, fundó IQ Source para brindar asesoría con una metodología que denominan AI Maestro para la adopción de la IA en las compañías. En la actualidad, cuentan con 10 personas y clientes en Centroamérica, Chile, Uruguay y México.

Desde esta nueva firma, Argüello observa que la IA no es para todos los procesos, que es “matemáticamente imposible que no se equivoque” y que en muchas organizaciones son los colaboradores quienes empiezan a usar la IA.

Esto implica riesgos: compartir información sensible o generar errores en procesos de finanzas, recursos humanos, administración, informática, legales y logística, entre otras áreas.

Otro error es que las empresas eliminan la supervisión humana, lo que puede llevar a problemas: por ejemplo, un bot de atención de clientes que ofrece productos a precios incorrectos (¿se imagina que vende autos y el bot los ofrezca a $100?).

Los cuidados a tener son mayores cuando se pasa de las pruebas en tareas específicas a la automatización de procesos completos, donde se vuelven claves la gobernanza o gestión de la tecnología, la integración a la cultura corporativa, la responsabilidad, la inclusión y la visión a largo plazo.

“La IA ya no es un experimento, es algo que las empresas usan todos los días en áreas críticas del negocio”, advirtió Juan Carlos Vega, gerente regional de Oracle.

De acuerdo con las firmas tecnológicas la inversión en IA se concentra, por el momento, en atención al cliente, en ciberseguridad, en productividad (en el trabajo diario) y en agentes de IA.

“La historia de la inteligencia artificial en las empresas de nuestra región ya no se cuenta como un experimento aislado. Hoy, la IA se ha convertido en un aliado que transforma la manera en que trabajamos”, afirmó Dany Estévez, gerente regional de datos e IA de GBM.

Con buena letra

Para que las empresas obtengan réditos de la inversión y la implementación de la IA lo primero que deben hacer es no ignorar la ola de esta nueva tecnología.

Además, es indispensable implementar la IA como parte del marco estratégico (más allá de la experimentación), adoptándola en la automatización de tareas críticas, procesos y para escalar el conocimiento interno, con políticas claras de gobernanza, uso responsable e integración al contexto de la empresa (datos, cultura y forma de operar).

Esto le permitiría a la empresa operar con mayor velocidad y consistencia, siempre con la rentabilidad en la mira ya que —según GBM— la inversión inicial puede ser entre 15% y 25% mayor que los sistemas tradicionales. Pero Oracle recuerda que muchas capacidades de IA vienen integradas en las aplicaciones empresariales en la nube, lo que reduce significativamente el costo y el tiempo de implementación.

“Las organizaciones que han logrado resultados tangibles entendieron que la clave está en las personas”, dijo Estévez, de GBM. También realizaron otras acciones: rediseñaron roles, capacitaron equipos y construyeron confianza antes de desplegar la tecnología.

Empero, se presentan retos en el desarrollo de capacidades de sus equipos y cuando se implementan soluciones sin contexto y en pilotos aislados, sin conectarla con el desarrollo corporativo de largo plazo y restringiendo su impacto.

“Las organizaciones que más valor están generando son las que pasan de pilotos a despliegues a escala, integrando la IA en sus procesos críticos y utilizándola como un motor real de productividad y crecimiento”, recalcó Londoño, gerente de Microsoft Costa Rica.

Argüello cuenta que observa a los gerentes usando la IA en tareas como redactar correos.

Sin embargo, desaprovechan otras posibilidades: resúmenes, redacción y gestión de reportes, calendario, información y agenda para reuniones internas, minutas y hojas de cálculo. Podrían implementar automatizaciones con agentes de IA para muchas tareas rutinarias.

“Un gerente puede terminar con un dashboard automatizado con IA”, indicó Argüello, de IQ Source.