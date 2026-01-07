Tecnología

Los Tamagotchi cumplen 30 años y siguen causando furor

Los Tamagotchi, unas mascotas virtuales, causaron furor hace tres décadas después, conquistan a la Generación Z y a sus padres les generan nostalgia

Por AFP

Los Tamagotchi, unas mascotas virtuales que necesitan alimento y cuidado para no morir, causaron furor por primera vez en los años noventa. Hoy, tres décadas después, siguen conquistando tanto a la Generación Z, amante de lo retro, como a padres que los recuerdan con nostalgia.








