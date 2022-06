Marco Acuña, presidente del ICE: “Vemos un mercado 5G en competencia”

La liberación o disposición de las frecuencias de 5G siguen persiguiendo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el tema se convirtió en un encargo directo del presidente Chaves para el nuevo jerarca del grupo empresarial estatal, Marco Vinicio Acuña.

Chaves dio al ICE y al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) un plazo de seis meses para que las frecuencias “sean devueltas al Estado o estén disponibles” para habilitar en el país esta tecnología que ya muchos otros echaron a andar. Pero esta dualidad genera confusión, al no aclarar una tarea concreta.

No obstante, Acuña se mostró confiado en que en ese periodo habrá un acuerdo y dejó entrever que es necesaria la devolución de, al menos, parte de las frecuencias para crear una licitación, en un mercado en competencia.

En una de las pocas mañanas soleadas de este mes de junio, Acuña atendió a EF en su oficina del último piso del edificio central del ICE, donde trabaja todos los días con vistas hacia el verde parque La Sabana y las montañas del sur de San José.

El decreto textualmente dice que las frecuencias “sean devueltas al Estado o que estén disponibles”. ¿Se van a devolver en acuerdo con el Ejecutivo? ¿Cuál es su plan?

—Eso no es tan sencillo. Si bien es cierto el presidente (Chaves) ha sido muy claro en la ruta y estamos trabajando en esa línea, nosotros tenemos aspectos de índole regulatorio, legal, de gobierno corporativo, porque somos un grupo y las frecuencias están asignadas en su mayoría a Radiográfica Costarricense (Racsa) y una parte al ICE. No es como que Marco Acuña decida qué hacer mañana. Pero que no quepa duda de que tenemos toda la voluntad para llegar a un buen acuerdo con el Micitt para cumplir esa directriz en el tiempo establecido.

¿Ese acuerdo pasa por devolver las frecuencias, o devolver una parte?

—Estamos viendo diferentes opciones. Terminando con usted voy con el ministro (Carlos Alvarado, del Micitt) para seguir hablando del tema. No solamente tenemos la necesidad del mercado, sino también tenemos elementos iniciados por el gobierno anterior como el procedimiento administrativo para la recuperación que podría meter ruido. Yo le he dicho a la gente internamente en el ICE, uno como jerarca del grupo podría tomar dos posturas: una es ser reactivo y dejar que las cosas avancen como tengan que avanzar, pero esa no es la actitud. La actitud es que seamos proactivos. Queremos llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de la sociedad con un elemento muy importante: nosotros sabemos perfectamente que ese mercado está en competencia. Lo que vayamos a hacer va a ir no solamente para cubrir las necesidades de los clientes, las industrias, las personas, sino también en línea con la legislación aplicable en telecomunicaciones.

¿Usted ve un mercado 5G en competencia, el ICE y otras empresas?

—Nosotros vemos eso. Definitivamente. Y nosotros queremos estar ahí.

Pero eso pasa por devolver en parte las frecuencias…

—Existen ya frecuencias en manos del Micitt, lo que sucede es que eso en este momento puede ser que no sea suficiente para hacer una licitación. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces en la mesa tenemos las diferentes opciones para que pueda existir en el futuro un mercado en competencia de 5G.

Usted sabe cada día que pasa sin 5G le resta competitividad al país. ¿Cuándo se podría tener una decisión?

—Nosotros tenemos un plazo dado por el presidente para ponernos de acuerdo. Son seis meses. Nosotros esperamos que sea antes de ese plazo, no sé cuando, si un día o un mes… Porque yo creo que la ruta está clara, no solamente porque debemos hacerlo, sino porque creemos en eso.

¿Antes de ese plazo habrá una decisión final?

Tiene que haber una decisión.