Tecnología

Mark Zuckerberg, de Meta, pide reducir las barreras para la IA de código abierto en la presentación de su nuevo modelo

Mark Zuckerberg, de Meta, considera necesario que Estados Unidos siga siendo competitivo frente a países como China

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Por AFP

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, pidió el lunes reducir las barreras para la inteligencia artificial (IA) de código abierto, mientras su empresa presentaba un nuevo modelo que puede ejecutarse en una computadora personal.








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