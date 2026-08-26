Meta acepta pagar $16.700 millones en el caso de adicción de menores a redes sociales en EE. UU.

El gigante estadounidense Meta aceptó el miércoles pagar casi $17.000 millones y restringir el acceso a Instagram y Facebook para los adolescentes en Estados Unidos, en un acuerdo que pone punto final a un histórico juicio en su contra por la adicción de menores a las redes sociales.

Este entendimiento resuelve la mayor parte de las múltiples acusaciones contra todas las redes, señaladas de provocar una crisis de salud mental entre los jóvenes estadounidenses.

El acuerdo, que aún debe ser validado por la justicia, crea un precedente histórico para YouTube, TikTok y también Snapchat, igualmente objeto de miles de demandas en todo el país.

Además, pone fin a casi cinco años de pulso tras una investigación abierta a finales de 2021 por las revelaciones de la denunciante Frances Haugen sobre las investigaciones internas de Meta, seguida de las demandas presentadas en 2023 por varias decenas de estados.

La firma Meta fue acusada de diseñar plataformas adictivas para los adolescentes, de mentir sobre sus efectos y de violar una ley federal sobre los datos de menores de 13 años, que se supone que deben estar ausentes de las plataformas.

El monto acordado fue de $16.700 millones para poner fin a un juicio que podría haber costado $200.000 millones al gigante de las redes.

Mark Zuckerberg y su firma Meta rechazan las acusaciones, pero ceden a un acuerdo para evitar pagar $200.000 millones, lo que es un antecedente para otros litigios en su contra. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Protección de menores

La empresa que agrupa a Facebook e Instagram acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según el documento conocido este miércoles.

“Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.

El texto, firmado por 51 estados y territorios, se aplicará solo a los adolescentes de los estados firmantes y no crea ningún precedente fuera de Estados Unidos.

Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.

Meta aceptó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumuladas.

La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes estadounidenses.

El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las seis de la mañana.

En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumuladas, que se aplicará por defecto, no se contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.

Ambas restricciones se endurecerán si el resto del sector sigue el mismo camino.

Si plataformas competidoras —como TikTok, YouTube o Snapchat— adoptaran compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de las 10:00 p.m. a las 7:00 a.m. y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.

El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados y pagado por la empresa.

La indignación por el impacto de Instagram y Facebook —así como de Snapchat y TikTok— impulsa las limitaciones de edad para su uso y las prohibiciones de teléfonos en las escuelas en todo el mundo.

Trasfondo económico

Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados.

Del total que pagará Meta, $12.000 millones serán abonados en 10 cuotas hasta 2035. Y el restante solo será exigible si Snap, TikTok y YouTube, que en absoluto están obligados, aceptan normas y pagos comparables.

El fiscal Bonta dijo haber mantenido “intercambios con TikTok”, sin revelar su contenido.

El texto no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que niega de forma constante las acusaciones en su contra.

La jueza federal de Oakland, Yvonne Gonzalez Rogers, dijo que espera validar el acuerdo “rápidamente”, pues es una “excelente forma” de resolver cuestiones “realmente espinosas”.

El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión y se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenada, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).

Numerosos procedimientos siguen en curso en EE. UU., iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta provocar una adicción a las redes sociales y agravar trastornos psicológicos y de conducta.