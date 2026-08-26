Tecnología

Meta acepta pagar $16.700 millones en el caso de adicción de menores a redes sociales en EE. UU.

El ‘entendimiento’ resuelve la parte más pesada de las acusaciones de provocar una crisis de salud mental entre jóvenes estadounidenses. El monto pone fin a un juicio que habría costado $200.000 millones al gigante de las redes

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Por AFP

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El gigante estadounidense Meta aceptó el miércoles pagar casi $17.000 millones y restringir el acceso a Instagram y Facebook para los adolescentes en Estados Unidos, en un acuerdo que pone punto final a un histórico juicio en su contra por la adicción de menores a las redes sociales.








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