Tecnología

Meta despedirá al 10% de su personal mientras invierte sumas colosales de dinero en IA

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Por AFP

Meta anunció internamente el jueves que despedirá a 8.000 empleados, equivalente a alrededor del 10% de su plantilla, y eliminará unos 6.000 puestos que todavía no están cubiertos, indicó a la AFP una fuente cercana al caso.








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