Uno de los desafíos del sector de telecomunicaciones en Costa Rica está relacionado con la cobertura y penetración de los servicios de telefonía móvil e Internet, por un lado, y con su estabilidad, velocidad de transmisión y calidad, por otro. En ambos casos, interfieren diversos factores: uno de ellos es la infraestructura.

En algunas zonas, la disponibilidad de torres móviles y redes de fibra óptica es limitada y retrasada por los reglamentos municipales. De hecho, a mayo de 2026, el 33% de los gobiernos locales tenían pendiente armonizar sus reglas con la normativa nacional, según el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Algunos de ellos dan pasos para ponerse al día.

El pasado 24 de agosto, la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia eliminó los requisitos propios que mantenía para la instalación de torres móviles en ese cantón.

La decisión quedó oficializada este lunes 16 de noviembre de 2026 mediante el diario oficial La Gaceta (edición 217). A partir de esta disposición, el gobierno local deja sin efecto su regulación interna sobre las torres y traslada el marco de referencia a las reglas de alcance nacional. La medida fue aprobada por unanimidad y quedó en firme.

En concreto, el órgano municipal acordó derogar el apartado tres –referente a torres de telecomunicaciones– dentro de la sección de requisitos del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción, publicado en La Gaceta del 29 de enero de 2019.

En sustitución de los requisitos municipales eliminados, el acuerdo establece que todo lo relacionado con telecomunicaciones en Santa Bárbara de Heredia se regirá exclusivamente por la normativa de alcance nacional vigente emitida por el Micitt y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Santa Bárbara de Heredia aparece en el Índice de Competitividad Cantonal como el 38 de 82 cantones. Pero en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación se ubica con mayor rezago. (Mayela López)

Qué cambió

Desde 2011, la Municipalidad de Santa Bárbara se apoyaba en su propio reglamento para otorgar permisos de instalación de torres y otras infraestructuras de telecomunicaciones.

Se encontraba, junto con otros cinco municipios, en el grupo de gobiernos locales que mantenían reglamentos autónomos, según un estudio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que analizó los obstáculos para el despliegue de las nuevas redes móviles de quinta generación (5G).

Ese informe de Sutel incluyó a Santa Bárbara de Heredia entre los cantones de baja presencia de sitios de radiobases, con apenas 36 emplazamientos, lo que impidió cubrir la totalidad de la población local y ubicó al cantón herediano por debajo de cantones como Corredores (Puntarenas) o Guácimo (Limón) en este aspecto.

A ese grupo se unen otros 28 municipios con desafíos en la materia. “La existencia de 33 reglamentos es en sí misma una barrera muy relevante (para el despliegue de 5G)”, destacó el informe de Sutel, que apuntó a la fragmentación, la desactualización de normas municipales, la lentitud de trámites y los requisitos discrecionales y desproporcionados, sin sustento técnico, como problemas específicos derivados de esa situación.

Un informe del Programa Sociedad de la Información y la Comunicación (Prosic), de la Universidad de Costa Rica (UCR), señaló que todo esto provoca una menor cobertura, el encarecimiento de la inversión y limitaciones para elegir operador, en particular en los cantones periféricos o con menos capacidad técnica y presupuestaria.

De hecho, en el Índice de Competitividad Cantonal, Santa Bárbara aparece en el puesto 38 de 82 cantones. Pero en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, aparece en el número 49; en redes móviles, en el puesto 52; y, aunque en Internet para hogares y en redes fijas de acceso a Internet aparece en las posiciones 14 y 15, en el acceso a las TIC de los centros educativos del cantón aparece en la posición 79.

Aunque en junio de 2022 empezó a regir la Ley para Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica (N° 10216), con la idea de reducir esa fragmentación y establecer reglas técnicas y procedimientos de acatamiento obligatorio para los gobiernos locales, solo el 67% de las municipalidades actualizaron su normativa hasta mediados de este 2026.

De hecho, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones es uno de los desafíos pendientes señalados por la industria al cumplirse el decimoquinto aniversario de la apertura del mercado de telefonía móvil.

La Municipalidad de Santa Bárbara sostenía que para su reglamento se basó en las propias directrices de la Dirección General de Aviación Civil, de la Sutel y del Micitt para establecer distancias mínimas, alturas máximas y aspectos técnicos, tales como requerimientos de distancia, colindancia, retiros y potencia frente a centros educativos, hogares de ancianos, albergues infantiles y centros de salud.

Pero ese reglamento se encuentra entre los que presentan varias carencias.

Según el informe de Sutel, por ejemplo, el reglamento de la Municipalidad de Santa Bárbara estaba en un grupo de 11 municipios sin artículos sobre mimetización, que busca integrar visualmente las antenas, torres y equipos (como estaciones base y puntos Wi-Fi) en el entorno físico donde se instalan.

También figuraba entre las que carecían de regulaciones para las estructuras móviles dispuestas sobre un remolque o camión para la prestación del servicio en circunstancias especiales.

El acuerdo municipal de agosto pasado subsanaría estos y otros vacíos: “Se deroga el apartado #3 de Torres de Telecomunicaciones. Los requisitos (del Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción, Gaceta N° 20 del 29/01/2019, alcance 20) y en su lugar señalar que lo referente a Telecomunicaciones se regirá por la normativa de alcance nacional vigente tanto del Micitt como del INVU”.