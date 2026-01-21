Tecnología

Nvidia defiende en Davos el auge de la IA: “Es el despliegue industrial más grande de la historia”

Por AFP

Las infraestructuras necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la inteligencia artificial (IA) requieren aún billones de dólares en inversiones, advirtió este miércoles en el foro de Davos el CEO de la compañía estadounidense de chips Nvidia.








