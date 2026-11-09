Tecnología

Nvidia investiga presunto espionaje de China a su director ejecutivo Jensen Huang tras revelación de aventura amorosa

Nvidia indicó en un comunicado haber abierto una investigación independiente luego de “recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera”.

Por AFP

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El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia anunció la apertura de una investigación independiente sobre una presunta operación china de espionaje al cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, que Pekín niega.








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