OIT exige que las ganancias de la inteligencia artificial beneficien de forma justa a los trabajadores

Las ganancias generadas por la inteligencia artificial (IA) deben beneficiar a los trabajadores y hacerlo de manera justa, defendió este lunes el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, Gilbert Houngbo dijo que la IA está transformando el mercado laboral, al cambiar la forma en que se crea valor y cómo se toman decisiones.

“Los trabajadores deben poder compartir las ganancias de productividad generadas por la IA. Esas ganancias deben distribuirse de manera justa mediante mejores salarios, una mayor protección laboral y un crecimiento más inclusivo”, afirmó.

La mayoría de las instituciones económicas, incluido el Banco Central Europeo, sostienen que la IA ha tenido hasta ahora únicamente efectos menores sobre el empleo.

Si bien la tecnología de IA está en pleno auge, Houngbo señaló que “el futuro del trabajo no estará determinado únicamente por la tecnología, sino por las políticas, las instituciones y el diálogo social que la orienten”.

Por eso, acotó, “las decisiones que tomemos hoy determinarán si la IA amplía las oportunidades y la prosperidad compartida o si profundiza la desigualdad y la inseguridad”.

Entre las opciones disponibles figuran invertir en competencias, reforzar la protección laboral y social, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y respetar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, indicó.

“En última instancia, se trata de una elección social y política sobre el futuro que queremos”, afirmó Houngbo.

Las ganancias generadas por la inteligencia artificial (IA) deben beneficiar a los trabajadores y hacerlo de manera justa, defendió este lunes el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Shutters/Shutterstock)

La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados de manera equitativa por gobiernos, empleadores y trabajadores.

Esos representantes se reúnen en la sede de la ONU en Ginebra del 1 al 12 de junio para debatir cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo.

Los miembros de la OIT esperan concluir las negociaciones sobre un nuevo tratado internacional para los trabajadores de plataformas digitales.

Se trata de “un paso importante para responder a las nuevas formas de trabajo y cerrar las brechas en materia de protección e innovación”, dijo Houngbo.

Aunque controlan en gran medida las tareas y la remuneración, las plataformas clasifican a estos trabajadores como contratistas independientes y no como empleados.

Esa calificación les permite eludir las obligaciones relacionadas con el salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social, según la ONG Human Rights Watch.