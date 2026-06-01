Tecnología

OIT exige que las ganancias de la inteligencia artificial beneficien de forma justa a los trabajadores

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Por AFP

Las ganancias generadas por la inteligencia artificial (IA) deben beneficiar a los trabajadores y hacerlo de manera justa, defendió este lunes el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).








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