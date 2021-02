De las respuestas de los operadores, se indica que la firma Call My Way tendría intención de ser un operador regional de 5G; que Cabletica y Telecable brindarían acceso fijo inalámbrico para zonas no atendidas actualmente; y que Claro y Telefónica especificaron que requerían frecuencias en la mayoría de las bandas y en las de 2.600 y 3.500 MHz para no estar en desventaja con el ICE. Telefónica advirtió que no participaría si no se libera algún bloque de 3.400 a 3.800 MHz.