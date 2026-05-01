Tecnología

Pentágono excluye a Anthropic de contratos clave de IA y refuerza alianzas con OpenAI y Microsoft

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Por AFP

El Pentágono anunció el viernes acuerdos con siete empresas líderes en inteligencia artificial para implementar su tecnología en sistemas militares clasificados, un contrato que no incluye a Anthropic, compañía que tuvo enfrentamientos con el Departamento de Defensa.








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