Tecnología

Plataformas combaten el contenido ‘basura’ de IA con filtros

Imágenes de gatos que pintan, celebridades en situaciones comprometedoras o personajes de dibujos animados promoviendo productos están entre el contenido generado con herramientas de IA de fácil acceso

EscucharEscuchar
Por AFP

Por Thomas URBAIN A medida que el contenido “basura” de inteligencia artificial (IA) inunda Internet, se intensifican también los esfuerzos para frenar el aluvión en línea de imágenes y videos de mala calidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
GrokIAinteligencia artificialcontenido basuraMicrosoftGoogleMetaYouTube
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.