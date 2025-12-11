Tecnología

¿Por qué los “arquitectos de la IA” son la personalidad del año de la revista Time?

Por AFP

La revista Time nombró el jueves como personalidad del año a los “arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)”, por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.








