Presentan aplicación para transferencias y pagos vía Sinpe, en colones, dólares y criptomonedas

La aplicación de Artemis brinda facilidades a usuarios y empresas para pagos y transferencias en colones y dólares y para compra y venta de criptoactivos.

Max Xiqués realiza operaciones con criptoactivos (un activo digital que puede ser transferido y almacenado electrónicamente) desde hace diez años. Pero siempre tenía que realizar transacciones con gente que no conocía.

“Una vez tenía que comprarle a alguien que estaba en Limón”, contó Xiqués. “Era a pura confianza. Le envié un pago para comprar activos digitales”.

En esa época la compra y venta de este tipo de activos (como las criptomonedas y los tokens) se acordaba a través de la aplicación de mensajería de WhatsApp y sin que las personas se conocieran directamente. No era una manera de transacciones segura. Ni conveniente.

Se dio cuenta de otras deficiencias del sistema bancario tradicional y que las aplicaciones de pagos a nivel local e internacional no estaban resolviendo.

Junto con Alberto Castro fundó Artemis en 2022 para ofrecer un mecanismo transparente, que brindara confianza y seguridad. Durante los primeros cuatro años operaron con capital propio. Xiqués aportaba de sus ingresos, después de trabajar en compañías de inversión y de seguros; y Castro, de sus negocios en diversas áreas tradicionales.

“Son personas que están muy involucradas en el mundo financiero y en tratar de traer la modernidad a Centroamérica”, comentó Daniela Solís, encargada de mercadeo en Artemis.

Recientemente Artemis realizó una ronda de financiamiento pre-semilla donde obtuvo $1,2 millones de dos inversionistas locales que se integraron como socios a la fintech. Con estos recursos iniciaron la comercialización masiva con miras a la internacionalización en el mediano plazo y a consolidar una propuesta integral para el manejo del dinero.

“Empezamos con activos digitales y nos dimos cuenta de funcionalidades innovadoras que se están usando en otros mercados”, explicó Xiqués, CEO de Artemis. “El sistema financiero actual no está diseñado para la forma en que las personas manejan su dinero hoy. Queremos devolverle el control al usuario, eliminando la fricción entre monedas, sistemas y plataformas”.

La iniciativa se une así a más de medio centenar de emprendimientos tecnológicos especializados en finanzas (fintech) que operan en Costa Rica, según el proyecto Misión Lunar, ocho de las cuales se especializan en criptoactivos.

Equipo de líderes de Artemis: de pie y de izquierda a derecha, Alberto Castro, Jose Andrés Barboza, y Carlos Bonilla; sentados, Max Xiqués y María Solis. (Artemis/Artemis)

Para personas y para empresas

La solución de Artemis se puede utilizar mediante app móvil, en especial los usuarios, y aplicación web, para más facilidad en el caso de las empresas que se suscriban.

Entre las funcionalidades que incorpora están las cuentas en colones y en dólares con un IBAN asignado para transferencias en bancos y otras entidades financieras locales a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe). Asimismo, cuenta con una billetera electrónica (wallet) de activos digitales para movilizar recursos entre servicios financieros tradicionales y de criptoactivos.

Así, en la actualidad, se puede comprar y vender dólares, tanto “normales” como digitales (USDT, una criptomoneda que opera en varias blockchain como Ethereum, Solana, Tron y otras), realizar pagos transfronterizos, cancelar planillas de colaboradores y cuentas a proveedores (en ambos casos, se sube un archivo de hoja de cálculo tipo Excel) y comprar o vender criptomonedas y otros criptoactivos.

Artemis está registrada ante el Banco Central de Costa Rica y la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), por lo que debe cumplir con las normas legales y, en particular, la legislación para prevenir el lavado de dinero y activos.

El servicio de pagos transfronterizos es ideal para empresas que contratan informáticos y profesionales free lance en otros países. Por ejemplo, uno de los clientes actuales de Artemis es un productor de videos que subcontrata editores en Argentina; el pago lo realiza mediante criptomonedas USDT que transfiere mediante la app y en el país sudaméricano los colaboradores lo reciben y lo pasan a sus cuentas en dólares o en moneda local.

Hacia futuro, Artemis ya trabaja en el desarrollo de nuevas soluciones, como las transferencias mediante Sinpe Móvil, tarjetas “de débito” prepagadas, cuentas de ahorro en stablecoins con rendimiento y pagos automáticos de servicios.

Las compañías que reciben pagos en stablecoins, una criptomoneda diseñada para mantener un valor estable y que se vincula a un activo como una moneda fiduciaria o un metal precioso, pueden venderlas y convertirlas en dólares.

En el caso de las tarjetas se ofrecerán tipo prepagadas, que funcionan como una tarjeta de débito asociada a una cuenta bancaria. Estas tarjetas prepagadas se emitirán en dólares y colones e incluso en stablecoins o en bitcoins, la criptomoneda más conocida que también opera sobre una red blockchain (un sistema electrónico que opera como un libro de contabilidad compartido e inmutable que registra transacciones y rastrea activos en esta red distribuida).

Xiqués respondió que la apertura de la cuenta es sin costo y que en el uso de las funcionalidades se cobra una comisión “más baja que las que tienen los bancos usualmente”. En las transferencias a través de Sinpe el costo es de $2, mientras que en otras operaciones la comisión es de 2%.

Asimismo, indicó que los datos de los usuarios se mantienen in house, no se tercerizan, basándose en estándares de seguridad y privacidad a nivel financiero y bancario.

La solución se aloja en la plataforma en la nube de Amazon Web Service (AWS) que utiliza estándares de seguridad globales. “Tenemos también varias medidas a nivel de ciberseguridad y también técnicas que son más complejas”, afirmó Xiqués.

La fintech cuenta en la actualidad con 20 personas y opera desde Distrito 4 en Escazú, aunque planea abrir un coworking tipo cafetería desde donde los colaboradores puedan trabajar y los clientes también reciban asesoría para sus operaciones a través de la aplicación.

Primero en Artemis esperan realizar otro levantamiento de capital y “agarrar tracción” con las actuales y las nuevas funcionalidades, como las tarjetas prepagadas, un sistema de administración de negocios llamado One by Artemis que se integre al sistema de transferencias y de pagos seguros en los móviles mediante sistemas como Tap To Phone y conexión inalámbrica de cercanía (NFC, por sus siglas en inglés).

Este tipo de servicios permitiría a un médico, por ejemplo, realizar y cobrar una visita a un paciente desde el móvil. Y también recibir criptomonedas para transferirlas a sus cuentas en colones o dólares. Serviría también para profesionales independientes, entre otros muchos.

El mercado local es limitado, sin embargo. Por esa razón, la expansión a la región centroamericana no está descartada. Tampoco al resto de América Latina.