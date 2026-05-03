Tecnología

Presentan aplicación para transferencias y pagos vía Sinpe, en colones, dólares y criptomonedas

La aplicación Artemis permite todo tipo de operaciones de pagos y transferencias, incluyendo recibir y pagar en criptoactivos

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Por Carlos Cordero Pérez
Artemis, fintech
La aplicación de Artemis brinda facilidades a usuarios y empresas para pagos y transferencias en colones y dólares y para compra y venta de criptoactivos. (Artemis/Artemis)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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