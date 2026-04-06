Tecnología

Project Maven: la inteligencia artificial que redefine la velocidad de la guerra en Irán

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Por AFP

El programa de inteligencia artificial (IA) Project Maven del Pentágono se encuentra en el centro de la campaña militar contra Irán y es potencialmente una de las transformaciones más trascendentes en la guerra moderna.








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