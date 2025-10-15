Tecnología

¿Puede un carro eléctrico cargarse en 10 minutos y recorrer 1.200 km? Toyota dice que sí y le pone fecha

Por Mathew Chaves

La industria automotriz global se encuentra inmersa en una carrera contrarreloj por dominar el futuro del transporte: la electrificación total. En esta competencia, el principal campo de batalla no es la velocidad ni el diseño de los vehículos, sino la tecnología que los alimenta: sus baterías.








