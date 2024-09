Qué hizo Establishment Labs para dar el paso al cambio digital

La transformación digital es una urgencia que se enfrenta en diferentes industrias. En especial en el sector de femtech, que produce y comercializa productos y servicios que abordan la salud de las mujeres, como es el caso de Establishment Labs.

La empresa costarricense, dedicada a la salud femenina ingresó a la bolsa de valores Nasdaq de Estados Unidos en el 2018 y tiene una capitalización de mercado de $1.200 millones. En este 2024 se espera un incremento de su valor con el lanzamiento en marzo pasado de Mia Femtech, un procedimiento de estética mamaria y la esperada obtención de la última aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) para ingresar de manera total a Estados Unidos.

En materia operativa una clave para la firma es contar con sistemas informáticos que se adapten a las necesidades de crecimiento y a los requerimientos tecnológicos. Por esa razón Establishment Labs inició una transformación digital de múltiples procesos corporativos desde hace algunos años.

Entre otros objetivos se estableció atender necesidades relacionadas a procesos financieros, operativos y comerciales con un sistema gerencial tipo ERP (por sus siglas en inglés) de la firma SAP y con servicios de Amazon Web Services (AWS) para optimizar los procesos en la nube, además de aprovechar el portafolio de herramientas de esta última para desarrollar soluciones a la medida.

“Como una empresa femtech, la tecnología y la innovación tienen que ir de la mano. Con AWS y SAP estamos en una etapa de crecimiento, eficiencia y transformación”, respondieron Warren Solano y Roberto Castro, directores de tecnología de información y de portafolio digital de Establishment Labs.

Establishment Labs actualizó su sistema gerencial e implementó soluciones en la nube desde 2018 como parte de su plan de transformación digital, el mismo año en que dio el paso en la bolsa de valores en Estados Unidos. (Adrian Soto)

Después de un avance titubeante en la industria en general y a nivel global, los servicios de computación en la nube dieron el salto en el 2020, cuando las firmas en todo el mundo y de diferentes sectores se vieron obligadas a pasar de sistemas que tenían bajo el modelo on premise (instalados) a software como servicios (SaaS). El avance a la nube no se detiene: Gartner estima que para 2028 en Latinoamérica la nube será utilizada por el 66% de las firmas latinoamericanas. No podrán darlo solas.

Para dar ese paso o profundizarlo, las empresas requieren apoyo en la implementación de las aplicaciones empresariales, la seguridad y protección de los datos, el almacenamiento y análisis de la información, la maximización del valor de las inversiones y el acompañamiento en la transformación digital.

La demanda está impulsada por la necesidad de adaptación de los negocios en mercados muy dinámicos y competitivos, que exigen decisiones basadas en la información de las operaciones y los resultados para alcanzar nuevos niveles de agilidad y crecimiento.

Proceso

Establishment Labs inició el proceso de transformación en 2018 en las operaciones gerenciales en Costa Rica con la implementación de S4 HANA, un sistema de SAP tipo ERP con inteligencia para la planificación, ejecución y control de los recursos de las empresas. Luego se desplegó al centro de distribución ubicado en Bélgica y en otros mercados directos de la firma.

Ese mismo año se empezó a trabajar con AWS pensando en lograr mayor eficiencia en la infraestructura que apoyara las experiencias digitales y las plataformas de los mercados directos. “Con los años se ha trabajado de la mano para seguir buscando eficiencias en nuestro crecimiento y buscando tecnologías nuevas para seguir transformando nuestro negocio en almacenamiento, manejo de datos, telefonía, inteligencia artificial y otros”, indicaron Solano y Castro.

Las soluciones se seleccionaron después de un proceso en el que se evaluaron varias opciones, en particular que respondieran a varios requerimientos: que fueran soluciones para las ciencias de la vida, que ayuden a la innovación y el cumplimiento regulatorio, entre otras.

Establishment Labs que se define como una empresa FemTech y cuenta con un centro de operación en Coyol. (Alonso Tenorio)

Se fijaron, por supuesto, en sistemas con amplio reconocimiento en el mercado, como el Hiperescalador de AWS (proporciona recursos informáticos escalables en almacenamiento y cantidad de usuarios, entre otros atributos) y el ERP de SAP. También evaluaron y eligieron a los proveedores, encargados de la implementación de los software: Escala24x7, Neoris, Globant, Ditsö y Novitec, entre otros.

Escala 24x7, por ejemplo, es una consultora certificada como premier de AWS para pequeñas y medianas empresas (pymes) en Latinoamérica. Contabiliza más de 1.000 implementaciones a nivel de pymes en la región. Además, cuenta con otras 12 certificaciones para áreas como migración de servicios, seguridad, servicios financieros, DevOps, análisis de datos, Sap sobre AWS, entre otras.

Establishment Labs se apoyó en Escala 24x7 para implementar soluciones de FinOps en la nube de AWS, que combina administración, operaciones en la nube y a los equipos corporativos de ingeniería, finanzas, tecnología y negocios para obtener una mejor comprensión del gasto. El análisis permitió detectar y corregir situaciones que, según el reporte de Escala 24x7, redujo los costos en 65%.

Ditsö es una firma costarricense fundada en 2017 con más de 20 consultores. Tres años después inició la exportación de sus servicios de consultoría funcional y técnica a mercados como México, Honduras y El Salvador. Se especializa en soluciones SAP.

Con Establishment Labs se brindó un servicio de gestión del proyecto para la actualización de S4 HANA a la última versión disponible, de forma que se aprovechen las novedades y mejoras ofrecidas por SAP.

“Es fundamental mantener los sistemas actualizados para optimizar los procesos de negocio y asegurar la compatibilidad con otras soluciones”, dijo Rodrigo Salas, director de arquitectura e innovación y socio de Ditsö.

Solano y Castro, de Establishment Labs, explicaron que la mayoría de los procesos y capacidades básicas de las soluciones están implementadas con resultados en automatización de procesos en operaciones y distribución.

Asimismo, se obtuvieron ahorros en infraestructura en la nube que permite seguir desarrollando nuevas experiencias digitales, el manejo de datos y la inclusión de capacidades para mejorarar los procesos directos de los clientes.

En la actualidad priorizan el portafolio digital para definir nuevas iniciativas que lo enriquezcan, agreguen valor para los nuevos mercados y aumentar la eficiencia.