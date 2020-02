Coprocom, sin embargo, falla que no se cumple con el presupuesto de peligro en demora sostenido por las cableras y que éstas no aportan pruebas del daño que supuestamente sufrirían, no hay sustento técnico sobre el impacto de los precios de FUTV y en esto “llevan razón” Teletica, Los XI Titulares del Domingo y Repretel.