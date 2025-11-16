Tecnología

Red 506: LinkedIn sigue creciendo, es la cuarta red social de más uso diario e incluso supera a Facebook en Costa Rica

El mayor uso diario de LinkedIn se nota en publicaciones, interacciones, creación de contenidos y en los datos de uso diario que muestra Red 506

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Si usted es de las personas que ingresa a LinkedIn notará un aumento en las publicaciones, en la creación de contenido, de creadores en una amplia diversidad de temas y en interacciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.