Con una alta penetración de la telefonía móvil y de las plataformas en Costa Rica, lo cual implica que se alcanza un techo en conectividad digital, las transformaciones se concentran en lo que realizan los usuarios.

“Costa Rica ya está conectada”, dijo Oscar Solano, vicepresidente de Shift Porter Novelli. “Ahora empieza la batalla por lo que hacemos con esa conexión. En Costa Rica, el crecimiento digital está dejando de ser un fenómeno de acceso para convertirse en uno de intensidad, diversificación y sofisticación del comportamiento”.

En el país se contabilizan 5,4 millones de cuentas digitales activas y unas 4,78 millones de personas conectadas a diario, según el estudio RED506, a cargo de Shift Porter Novelli, el cual se presentó en el tradicional evento de El Finnaciero este 25 de noviembre en el Hotel Crowne Corobicí, en La Sabana.

El informe detalla el comportamiento de los consumidores digitales en el país y los cambios entre 2025 y 2026.

En términos generales y en primera instancia, se observa que plataformas como YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram, LinkedIn y Facebook encabezan el ranking según la cantidad de cuentas en el país.

Sin embargo, donde más minutos pasan los usuarios es en TikTok, YouTube, Instagram y WhatsApp. Le siguen otras plataformas que se convirtieron en opciones de interés para los usuarios y que incluso relegan a Facebook y X (antes Twitter), dominantes en el inicio del auge de las redes sociales.

Por categoría, los usuarios siguen privilegiando el entretenimiento, la educación y las noticias, donde se integran otras temáticas como reseñas y tutoriales y política y actualidad, respectivamente.

En el informe se especifica el uso de las plataformas por edades y los cambios en los formatos dominantes. En TikTok, Instagram y Facebook el mayor consumo se da en videos cortos, mientras que los videos largos son preferidos en YouTube y Twitch.

Otros formatos son las imágenes (también muy consumidas en Instagram y LinkedIn), los textos y las conversaciones (WhatsApp, LinkedIn, Discord, Threads y X) y el audio y los lives (Twitch y Discord).

En cuanto a las aplicaciones móviles, las predominantes son WhatsApp, SINPE Móvil, YouTube, Facebook, Google Maps y TikTok.

Solano destacó que cada plataforma ocupa un rol diferente: WhatsApp es infraestructura; YouTube es audiovisual masivo; TikTok es descubrimiento y cultura; Instagram es identidad, creación y visualidad; Facebook es comunidad, información y utilidad; LinkedIn es influencia profesional; X es conversación pública concentrada y Reddit es comunidad de intereses.

Y la IA empieza a ocupar una función distinta: respuesta, síntesis, búsqueda y decisión.

“La estrategia correcta, entonces, ya no es escoger una red”, dice Solano. “Es entender el portafolio de funciones digitales del consumidor”.