La batalla ahora no es por la conectividad y el acceso a las plataformas sociales, sino por lo que las empresas y usuarios hacen en ellas con el desafío de diferenciar los contenidos que presentan las marcas.

“¿Por qué seguimos haciendo lo mismo y por qué publicamos lo mismo en televisión y en las redes sociales?“, dijo Óscar Solano, vicepresidente de Shift Latam, al presentar el estudio Radiografía del Costarricense Conectado 2026 en el evento RED506, organizado por El Financiero, este 25 de noviembre en el Hotel Crowne Corobicí.

El estudio muestra que en el presente año Costa Rica entró en una etapa de mayor aprovechamiento de las plataformas digitales, donde el usuario ya no solo está conectado, sino que paga, compra, crea, decide, se entretiene, trabaja, se informa y cada vez más conversa con inteligencia artificial desde el mismo dispositivo.

Para las marcas eso significa que ya no alcanza con tener presencia digital. La pregunta ahora es qué función cumple en ese ecosistema y cuánto valor se aporta dentro de la vida conectada de una persona.

El crecimiento del acceso o de las suscripciones de los usuarios en las diferentes redes y plataformas sociales no es tan significativo como en años anteriores, aunque hay algunas que sí crecen, como TikTok, YouTube, Threads y Reddit.

“Debemos preguntarnos qué vamos a aportar a las personas”, insistió Oscar Solano, de Shift Latam, en el evento RED506. (JOHN DURAN/John Durán)

Radiografía

El estudio RED506, a cargo de Shift Porter Novelli, indicó que en Costa Rica se identificaron 5,4 millones de cuentas activas en diferentes plataformas y unas 4,78 millones de personas usuarias. La alta penetración de Internet (93%) facilita ese nivel de conectividad.

Para Solano, se debe establecer que el país se encuentra en una etapa de madurez digital, donde el crecimiento en el acceso se transforma en un fenómeno de intensidad, diversificación y sofisticación del comportamiento.

La lectura no es simplemente “hay más gente en redes”. Se está creando una vida digital más densa, en la que el crecimiento ya no necesariamente proviene de personas que usan más capas del ecosistema.

A la par de la intensidad, hay otros fenómenos asociados: TikTok pasa de fenómeno juvenil a plataforma transversal; Facebook no desaparece: madura; YouTube es posiblemente la plataforma más transversal del ecosistema; LinkedIn es una plataforma en crecimiento; y lo digital ya no termina en contenido sino en una transacción, con Sinpe Móvil como protagonista, creciendo más como hábito.

Otro de los hallazgos es que las diferencias más importantes en utilización digital no son geográficas (GAM versus fuera de la GAM) debido a la cobertura de los servicios de conectividad a Internet, sino que tienen que ver con la edad y el nivel educativo,

Asimismo, el comercio electrónico sobrepasa las fronteras, pues las compras también incluyen a plataformas como Temu (el 48% de los usuarios ha comprado en esta tienda), Shein (25%) y Amazon (24%), mientras que el 10 % de las transacciones se realizaron en tiendas en línea locales.

La penetración reportada de Temu es aproximadamente 4,8 veces la de las tiendas de comercio electrónico locales, demostrando que los usuarios costarricenses no tienen un problema de adopción del comercio electrónico.

El reto para las tiendas locales está en la propuesta de valor, el precio, la experiencia, la variedad, la confianza y, posiblemente, la logística.

Además, el consumidor es híbrido: el 21% investiga en Internet y compra físicamente, mientras que el 17% prueba físicamente y termina comprando en línea.

El evento RED506 se realiza en el Hotel Crowne Corobicí, en La Sabana. (JOHN DURAN/John Durán)

RED506 reúne a especialistas en tecnología y mercadeo digital. (JOHN DURAN/John Durán)

Qué hacen las marcas (y qué deben hacer)

Las marcas usualmente llegan con cierta tardanza a las tendencias, debido a sus propias dinámicas.

Por ejemplo, mientras TikTok abarca más segmentos y Facebook pierde usuarios activos, las marcas mantienen la pauta y la distribución de sus contenidos.

Otra de las plataformas con crecimiento es Telegram (5,6% de aumento respecto a 2025), aunque el volumen es menor (950.000 cuentas activas).

“Hay que entender el rol específico de cada plataforma”, advirtió Solano. “¿Dónde queda la atención de las marcas? La pelea hoy es por la atención. Hay que entender cuáles consumen más minutos”

Hay pocas variaciones en los minutos dedicados a los canales de uso cotidiano, con mayor presencia en TikTok, YouTube e Instagram, aunque WhatsApp y LinkedIn tienen un peso relevante, que crece por la creación de contenidos para construir una marca personal y redes de contacto (networking).

Otra variación se da en cuanto al tipo de formato, como vídeos, información, entretenimiento, educación y comercio conversacional.

Asimismo, hay una mayor presencia de los diferentes tipos de influenciadores, especialmente en Instagram, TikTok y YouTube.

El gaming también concentra la atención de un importante segmento de la población, entre jóvenes, así como en los canales de streaming, donde se generan procesos de consumo y compras.

A nivel de aplicaciones, hay un alto consumo de Google Maps y de otras que tienen una alta utilidad para las personas, como Sinpe Móvil y el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

Eso obliga a las marcas a definir cuál es el objetivo, cuál es el público meta, qué se quiere que los usuarios hagan con el contenido, cuál es la relación con los creadores de contenidos, cuál es el proceso que se debe seguir (desde la atención a los usuarios hasta la compra de un producto o servicio) y cuál es la medición de los resultados.

Las preguntas clave que deben plantearse las marcas son:

cómo tratan a cada canal;

cómo diseñan el contenido para cada ocasión de consumo;

cómo eligen a los creadores de contenido;

cómo resuelven las tareas que acercan a la compra;

y cómo exigen calidad en los contenidos.

Estas claves deben estar claras para las empresas que cada vez aumentan su participación en las plataformas destinando una importante porción de su inversión.

“Debemos preguntarnos qué vamos a aportar a las personas”, insistió Solano. “La inversión merece evidencia tan buena como la creatividad”.