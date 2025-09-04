Tecnología

Rodrigo Castro, de Porter Novelli, explica cómo la IA está cambiando el mercadeo digital en Costa Rica y el mundo

Las búsquedas de información en las plataformas como ChatGPT o Perplexity están cambiando la ecuación para los sitios web y las redes sociales de las empresas... pero no solo eso. Conversamos con el CEO de Shift Porter Novelli sobre las nuevas tendencias.

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

¿Se puede obviar la inteligencia artificial (IA) en nuestras actividades diarias, en la industria y, en particular, en el mercadeo, la publicidad y la comunicación corporativa?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
inteligencia artificialRodrigo CastroShift Porter NovellibúsquedasGooglePerplexityChatGPTpublicidadEspecial IA 2025
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.