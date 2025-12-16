Tecnología

Sala Constitucional analiza 13 recursos contra el concurso de frecuencias de radio y televisión

La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso y asignó los otros a diferentes magistrados

Por Carlos Cordero Pérez

El concurso de frecuencias de radio y televisión sigue generando reacciones de distintos sectores y, en especial, de la industria.








Carlos Cordero Pérez

