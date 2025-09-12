Si es cliente de Kölbi y tiene problemas de Internet, esta es la razón y lo que puede esperar

Este viernes por la tarde, clientes de la empresa de telecomunicaciones Kölbi experimentaron interrupciones en sus servicios de Internet fijo y móvil en diversas partes del país.

La causa, según informó la compañía, fue un doble corte de fibra óptica registrado en Panamá.

Mediante un comunicado oficial, Kölbi confirmó la incidencia y su origen fuera de las fronteras nacionales. La afectación impactó la continuidad del servicio para un número no especificado de usuarios a lo largo del territorio costarricense.

La empresa estatal de telecomunicaciones aseguró que su equipo técnico trabajó para solucionar el inconveniente y logró restablecer los servicios.

“Gracias al compromiso y profesionalismo de nuestro equipo técnico, que trabaja más allá de las fronteras, logramos que recuperés la continuidad de tus servicios, garantizando nuevamente la calidad y estabilidad que te merecés”, detalla el comunicado emitido por la operadora.

Finalmente, la compañía reafirmó su “compromiso de mantener siempre conectados” a sus clientes. Al momento de esta publicación, el servicio se encuentra restablecido.

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.