Tecnología

Smart Sampa: el masivo sistema de vigilancia por IA que divide a São Paulo

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Por AFP

En pleno centro histórico de Sao Paulo, un “prisionómetro” -contador de personas presas- marca la entrada a la central de monitoreo de Smart Sampa: un “Gran Hermano” donde decenas de policías controlan la vida de la megalópolis en pantallas.








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