Tecnología

Snapchat elimina 1.000 puestos de trabajo porque la IA aumentó su eficiencia

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Por AFP

La matriz de la red social Snapchat recortó 1.000 puestos de trabajo el miércoles alegando que la inteligencia artificial está aumentando la eficiencia en momentos en que intenta ser rentable.








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AFP

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