Tecnología

¿Su empresa necesita un agente IA? Haga este test y conozca estos casos de éxito para saberlo

Los bots le permiten aumentar su negocio e ingresos sin contratar nuevo personal en ventas, clínicas, oficinas de contabilidad, construcción, centros educativos, oficinas, mercadeo y otras actividades; un test le indica si requiere agentes de IA en su empresa

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Por Carlos Cordero Pérez

Una empresa avícola de Bolivia, que comercializa diferentes tipos de productos a través de abastecedores y otros comercios populares en ese país, utiliza una solución de la firma costarricense PIA.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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