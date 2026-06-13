Tecnología

¿Tiene sistemas y procesos en su empresa que le generen gastos excesivos y pérdidas continuas? Estas herramientas pueden ayudarle a resolverlo

La falta de integración de procesos y sistemas generan gastos excesivos y pérdidas continuas, pero pueden resolverse con el apoyo de los agentes AI

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Por Carlos Cordero Pérez
desintegración, gerencia
La desintegración de procesos y sistemas es una situación común a muchas empresas, desde pequeñas hasta corporaciones. (Imagen generada con IA/desintegración, gerencia)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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