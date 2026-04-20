Tecnología

Tras 15 años, Tim Cook deja su cargo y anuncia a su sucesor como CEO de Apple

Tim Cook, el heredero de Steve Jobs, deja su cargo CEO y asume el de presidente ejecutivo de Apple; su sucesor viene del área de ingeniería de hardware

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Por Carlos Cordero Pérez

Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs, anunció este lunes 20 de abril que, tras 15 años, el próximo 1° de setiembre dejará su cargo como Chief Executive Officer (CEO) y asumirá el de presidente ejecutivo de Apple. Asimismo, informó quién será la nueva cara de la firma.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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