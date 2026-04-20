Tras 15 años, Tim Cook deja su cargo y anuncia a su sucesor como CEO de Apple

Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs, anunció este lunes 20 de abril que, tras 15 años, el próximo 1° de setiembre dejará su cargo como Chief Executive Officer (CEO) y asumirá el de presidente ejecutivo de Apple. Asimismo, informó quién será la nueva cara de la firma.

“Una nueva persona tomará las riendas de lo que, en mi corazón, considero el mejor trabajo del mundo”, dijo Cook en una carta pública. “Ese líder es John Ternus, un brillante ingeniero”.

Cook dijo que Ternus dedicó sus últimos 25 años a crear los productos de Apple con obsesión por los detalles y enfocado en cada oportunidad para mejorar.

“Es la persona ideal para el puesto”, reiteró. “John se preocupa profundamente por quiénes somos en Apple, qué hacemos y a quiénes llegamos. Posee la vocación y el carácter necesarios para liderar con una integridad excepcional”.

La firma anunció que Cook se convertirá en presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Apple y que John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware.

“La transición, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración, es el resultado de un minucioso proceso de planificación de la sucesión a largo plazo”, informó Apple en un comunicado de prensa.

“Cook continuará desempeñando su cargo de CEO durante el verano, trabajando estrechamente con Ternus para garantizar una transición sin contratiempos. Como presidente ejecutivo, Cook colaborará en diversos aspectos de la compañía, incluyendo la interacción con los responsables políticos de todo el mundo”, agregó Apple.

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John Ternus y Tim Cook pasean por los jardines de Apple, en Cupertino, California. (Apple/Apple)

Desafío en las alturas

El reto de Ternus, como nuevo CEO de Apple, no es menor. La firma no estuvo fina en el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial (IA) y confió en las funcionalidad de Siri para el iPhone, mientras otras grandes compañías vecinas avanzaron hacia la IA Generativa desde 2015 aproximadamente y a partir del 2022 en particular.

Durante el periodo de Cook, que se unió a la compañía en 1998 y se convirtió en CEO en 2011, tampoco lanzó un producto innovador que volviera a levantar el entusiasmo del mercado, tras los vertiginosos años de Jobs, que desde mediados de los 90´s lanzó unas nueva Mac, los iPods, los iPhones, las iPads y dejó las bases para que la compañía diseñara su propio chip.

La compañía le reconoce a Cook el lanzamiento del Apple Watch, los AirPods y el Vision Pro, y servicios que abarcan desde iCloud y Apple Pay hasta Apple TV y Apple Music. También le reconoce la expansión de las líneas de productos existentes.

Al tiempo que administró el legado, el otro gran logro de Cook fue consolidar las ventas del iPhone como producto estrella de la compañía e impulsar los ingresos de los servicios asociados a los dispositivos, incluyendo las aplicaciones móviles y la plataforma de streaming. Pero ningún dispositivo innovador y que impactara a la industria vio la luz durante su periodo.

Pese a todo eso, la firma logró sostenerse entre las empresas de mayor valoración en la industria general. Apple creció desde $350.000 millones en 2011 a $4 billones en 2025 en capitalización, un aumento de más del 1.000%.

Los ingresos anuales casi se cuadruplicaron, pasando de $108.000 millones en el año fiscal 2011 a más de $416.000 millones en el año fiscal 2025.

Según Apple, su presencia global se expandió, particularmente en los mercados emergentes, y ahora está presente en más de 200 países y territorios.

Además, opera más de 500 tiendas minoristas y duplica el número de países en los que sus clientes pueden visitar una Apple Store.

La planilla de la firma creció en más de 100.000 empleados y la base instalada activa de dispositivos superó los 2.500 millones de unidades.

Los ingresos por servicios aumentaron a más de $100.000 millones, el equivalente a una empresa Fortune 40.

Respecto al valor de la acción, cada una se ubica en este momento en $273 por unidad. Hace un año se cotizaba en $193,16.

El próximo CEO de Apple, John Ternus, se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y luego ascendió en el área de ingeniería de hardware. (Apple/Apple)

Desde el taller

Apple indicó que Ternus se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y se convirtió en vicepresidente de ingeniería de hardware en 2013.

En 2021, el ingeniero se incorporó al equipo ejecutivo como vicepresidente sénior en esa misma área.

La compañía destacó que, a lo largo de su trayectoria en Apple, Ternus supervisó el trabajo de ingeniería de hardware en una variedad de productos innovadores en diversas categorías, incluyendo el lanzamiento del MacBook Neo, una computadora portátil con la que la firma pretende hacer más accesible la Mac.

Su equipo también tuvo responsabilidad en la “renovación” del iPhone, incluyendo los potentes iPhone 17 Pro y Pro Max, el ultradelgado y resistente iPhone Air, y el iPhone 17, así como en los avances de los AirPods.

Apple señaló que Ternus lideró gran parte de la estrategia de la compañía en áreas como la fiabilidad y la durabilidad (para obtener mayor resistencia en los productos), la innovación en materiales y diseño de hardware para reducir la huella de carbono de los productos.

Entre sus innovaciones destacan la creación de un nuevo compuesto de aluminio reciclado, presente en varias líneas de productos, el uso de titanio impreso en 3D en el Watch Ultra 3 y mejoras en la “reparabilidad”, lo que aumenta la vida útil de diversos productos, según Apple.