Un estudio apunta a que la IA ayuda a detectar el cáncer de mama en los cribados

El cribado mamográfico asistido por la IA permitió aliviar la carga de trabajo y ofreció “mejores resultados”

Por AFP

Rébecca FRASQUET — La inteligencia artificial (IA) ayuda a los médicos a mejorar la detección de casos de cáncer de seno gracias a un análisis más eficaz de los cribados, reveló un amplio estudio difundido este 30 de enero.








